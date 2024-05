Ligue 1 : le groupe de l’OM contre Reims

8e de Ligue 1, l’OM a l’occasion de combler l’écart sur Lens et l’OL à l’occasion de son match en retard de la 32e journée demain à Reims (coup d’envoi à 20h45). Une victoire lui permettrait de revenir sur ses deux concurrents et de rester dans la course à l’Europe.

La suite après cette publicité

Jean-Louis Gasset a communiqué un groupe ce mardi soir qui est au complet. Samuel Gigot est bien là, malgré les craintes du coach exprimées plus tôt dans la journée en conférence de presse. Malade et diminué, Aubameyang sera lui aussi présent en Champagne.