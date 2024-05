OM : Frank McCourt candidat au rachat de Tiktok aux Etats-Unis

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt est régulièrement cité pour une vente du club. Une rumeur qui apparaît de plus en plus comme un vieux serpent de mer. L’homme d’affaires américain fait confiance à Pablo Longoria pour gérer ses intérêts sur la Canebière. Cela lui permet de gérer ses autres business comme cette dernière idée un peu folle, celle de racheter les activités de Tiktok aux États-Unis. L’information peut prêter à sourire mais le Bostonien de 70 ans a lui-même confirmé la nouvelle via un communiqué sur Project Liberty, organisation dont il est le fondateur, et qui vise à revoir l’utilisation d’internet et son avenir.

«Je monte une offre pour TikTok afin de profiter de cette incroyable opportunité de remettre les gens aux commandes de la plateforme de médias sociaux la plus populaire. (…) Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet», prévient le président exécutif de McCourt Global. L’opération coûterait environ 100 milliards d’euros, une somme hallucinante qu’il ne peut pas financer seul. Il s’associe notamment au fonds d’investissement Guggenheim Investments, Kirkland & Ellis, l’un des plus grands cabinets d’avocats au monde, ainsi que des chercheurs en nouvelles technologies, des universitaires, et différentes communautés présentes sur le web en plus de personnalités publiques.