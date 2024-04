Ligue 1 : la déclaration surprenante d’Éric Roy sur les droits TV

C’est officiel, le Stade Brestois jouera une coupe d’Europe la saison prochaine. Si, pour le moment, le club ne sait pas encore quelle musique européenne résonnera dans ses oreilles, il peut se targuer d’offrir du spectacle à ses supporters en Ligue 1. Hier, le SB29 a arraché un succès au terme d’un match fou contre le Stade Rennais (voir le résumé). Un nouveau match explosif en termes de buts marqués, après ceux sur la pelouse de Lyon (4-3) et contre Metz à domicile (4-3).

L’entraîneur de la formation bretonne a ironisé sur le sujet, se vantant de vendre le championnat auprès des diffuseurs. «Depuis quelques semaines, on fait la promotion de la Ligue 1. Donc j’espère que les gens s’amusent devant leur télé ! Et que du coup on aura des droits TV très élevés !», a lancé le technicien breton au micro de Canal + Foot.