Brest jouera l’Europe à Rennes ou à Guingamp

Quatrième du classement de Ligue 1 et assuré de jouer la coupe d’Europe la saison prochaine, le Stade Brestois s’est battu pendant plusieurs semaines pour que ses rencontres européennes se jouent à Francis-Le Blé. Les Bretons avaient même pensé à saisir le TAS, mais le président Denis Le Saint a annoncé à L’Équipe avoir abandonné cette idée. «On a arrêté la démarche. On ne fait plus d’action auprès du TAS car on nous a dit qu’elle a peu de chances d’aboutir.»

Sauf revirement de situation, le SB29 ne jouera pas ses matches continentaux à domicile. Pour aller où ? Ça se jouera entre deux villes : Rennes et Guingamp. « Guingamp, c’est la proximité (environ 1h15 de trajet). Mais il faut voir ce qu’il y a comme mises à jour à faire. (…) Là-bas (à Rennes), il y a une capacité plus grande et une expérience récente en Coupe d’Europe. Le plus simple, c’est Rennes, mais avec de la distance en plus. Et pour un match de milieu de semaine, cela compte. On attend des retours », a confié Le Saint.