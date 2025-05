Rennes suit un attaquant du Werder Brême

Après une saison plus qu’oubliable pour les Rennais, passée entre la zone rouge et le milieu de tableau, l’objectif est de se relancer dès la saison prochaine, et cela passe par une activité importante sur le marché des transferts. Selon Bild, les dirigeants rennais se sont intéressés au profil de Marvin Ducksch, buteur du Werder Brême et auteur d’une belle saison en Bundesliga, avec sept buts et huit passes décisives en 30 rencontres.

La suite après cette publicité

Son profil d’attaquant longiligne viendrait apporter un peu de concurrence à Arnaud Kalimuendo à la pointe de l’attaque, laissé seul vrai buteur du groupe depuis le départ d’Amine Gouiri à Marseille cet hiver. Mais Rennes n’est pas seul sur le coup. En effet, le PSV Eindhoven a également coché le nom de l’attaquant de 31 ans pour renforcer son secteur offensif. Affaire à suivre du côté de la Bretagne…