Le BVB signe un nouveau contrat pharaonique avec Puma

Parti pour durer et pour continuer d’être très rentable. Après 13 ans de collaboration, le Borussia Dortmund et l’équipementier allemand Puma ont décidé de prolonger leur partenariat jusqu’en 2034, d’après Sky Allemagne. Le BVB devrait récolter entre 350 et 400 millions d’euros au cours de ces années.

Dans des propos relayés par le média allemand, Hans-Joachim Watzke, ancien dirigeant du club, a qualifié ce partenariat de «fructueux et en pleine croissance». De son côté, le directeur marketing de la marque au félin bondissant, Carsten Cramer, a souligné que les deux entités affichent la même attitude et les mêmes valeurs en ce qui concerne le football : «Ce que nous avons réalisé ensemble jusqu’à présent n’aurait pas été possible avec aucun autre partenaire, et nous sommes très heureux de continuer sur cette voie dans les saisons à venir.»