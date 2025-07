Le Bayern Munich se fait recaler dans tous les sens

Non. Voici le mot le plus entendu par les dirigeants du Bayern Munich ces dernières semaines. Cible prioritaire du club depuis des années, Florian Wirtz a finalement dit oui à Liverpool. Une immense déception pour les pensionnaires de l’Allianz Arena, qui discutaient pourtant sérieusement avec le joueur et ses parents depuis près de huit ans. Et ça n’a pas été le seul coup dur pour eux. Ces derniers mois, les Bavarois essuient de nombreux refus. Pourtant, ils tentent des coups, notamment pour recruter un ailier afin de compenser le départ de Leroy Sané voire celui de Kingsley Coman, qui enchaîne les pépins et que le club aimerait vendre.

C’est non pour Nico Williams et Barcola

Mais comme nous vous l’avons expliqué sur notre site et comme le joueur l’a confirmé, son plan est de continuer à Munich. Malgré cela, le Bayern a un besoin urgent de recruter un élément offensif. Le nom de Nico Williams (22 ans) a été cité. Mais le Rekordmeister n’a jamais vraiment été une option dans l’esprit de l’international espagnol, qui était plus que sensible à l’intérêt du FC Barcelone. Malgré tout, les Bavarois ont tenté le coup et souhaitaient même lui offrir un salaire de 12 M€ par an. Mais cela ne suffira pas. En effet, l’Athletic Bilbao a annoncé la prolongation de Nico Williams ce vendredi jusqu’en 2035.

Le dossier est donc clos. Il en est de même pour Bradley Barcola. Le Bayern Munich a coché son nom et espérait trouver une faille avec la forte concurrence régnant au PSG qui n’assure pas une place de titulaire à l’ancien joueur de l’OL. Mais nous vous avons expliqué sur notre site que le joueur comme le PSG souhaitent continuer ensemble. Sky Germany a d’ailleurs expliqué que Nasser Al-Khelaïfi a assuré aux dirigeants bavarois que l’international tricolore fait partie de leur projet et qu’il n’est pas à vendre.

Des plans de secours compliqués

Le club entraîné par Vincent Kompany a aussi tâté le terrain pour Jamie Bynoe-Gittens (20 ans). Des discussions ont même eu lieu avec l’entourage du joueur du Borussia Dortmund. Mais encore une fois, ce dossier s’est soldé par un échec. Le BVB, qui ne souhaitait pas forcément renforcer la concurrence, a trouvé un accord avec Chelsea pour son transfert. Encore raté. Cette semaine, le nom de Luis Diaz (26 ans) a aussi été cité. La BBC Sport a même révélé qu’une offre avait été formulée pour lui par les Allemands, mais qu’elle a été refusée par les Reds. Ces derniers ont fait savoir qu’il n’est pas à vendre. De plus, le Barça, qui a la préférence du joueur, en a fait son plan A après l’échec du dossier Nico Williams.

Malick Fofana (20 ans) est aussi dans la short-list des dirigeants bavarois. Outre la situation de l’OL qui n’est pas encore réglée, la concurrence est féroce pour le Belge. Naples, Leipzig, Fulham, Liverpool, Chelsea ou encore Nottingham Forest sont cités parmi ses prétendants. Il sera également difficile de mettre la main sur Marcus Rashford (27 ans). Ces derniers jours, le nom de l’Anglais a été évoqué. De retour à Manchester United après son prêt à Aston Villa, il souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone. Ses chances sont encore plus importantes aujourd’hui après la prolongation de Nico Williams. Le Bayern Munich va devoir s’armer de patience pour trouver la perle rare cet été.