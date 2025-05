Stade Rennais : Paolo Limon signe son premier contrat pro

Ce 14 mai 2025 fera date dans la carrière de Paolo Limon. Formé au Stade Rennais, le milieu de terrain de 19 ans a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec son club. Il évoluait cette saison avec l’équipe réserve du SRFC, en National 3, mais avait surtout été gêné par une très longue blessure aux adducteurs. À noter qu’il fait partie de cette génération 2005 dorée, qui a déjà vu Désiré Doué, Mathys Tel, Jeanuel Belocian ou encore Jérémy Jacquet émerger.

La suite après cette publicité

«Passé par le Stade Briochin, club partenaire de l’Académie Rouge et Noir, le milieu de terrain de la génération 2005 a paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur pour une saison (…) Le Costarmoricain a notamment participé à la campagne de Gambardella 2022/2023 (demi-finale perdue contre Clermont) avec Lionel Ngangue, Jeanuel Belocian, Mathis Silistrie, Jérémy Jacquet ou encore Désiré Doué. Milieu de terrain récupérateur, intelligent dans la lecture du jeu, gaucher, Paolo a vécu une dernière saison difficile, gêné par une blessure aux adducteurs. Bien qu’éloigné des terrains, Paolo a continué d’afficher la même mentalité qui le caractérise depuis son arrivée à Rennes : écoute, rigueur et envie de progresser», indique le communiqué de Rennes. Limon a signé un contrat d’un an, soit jusqu’en 2026.