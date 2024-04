Ligue 1 : la programmation TV de la 33e journée

La fin de saison se rapproche en Ligue 1 et on connaît petit à petit les dernières programmations TV de la saison. Pour la 33e journée, deux matches ont été avancés, il s’agit des affrontements entre Nice et Le Havre ainsi que Brest et Reims. Ces deux rencontres seront à suivre le vendredi 10 mai à 21h sur Prime Vidéo.

Le diffuseur aura également cinq affiches du multiplex du dimanche 12 mai à 21h. Les rencontres concernées sont Olympique de Marseille – FC Lorient, Montpellier Hérault – AS Monaco, RC Strasbourg Alsace – FC Metz, FC Nantes – LOSC Lille et Clermont Foot – Olympique Lyonnais. Enfin, deux autres matches de ce multiplex seront diffusés sur les chaînes Canal +. Sur Canal + Foot, on aura le droit à Stade Rennais - RC Lens ainsi que Paris Saint-Germain - Toulouse FC sera sur Canal+ Sport 360.

La programmation de la 33e journée de Ligue 1

Vendredi 10 mai 2024 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice – Havre AC

Stade Brestois 29 – Stade de Reims

Dimanche 12 mai 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

Paris Saint-Germain – Toulouse FC

Dimanche 12 mai 2024 à 21h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – FC Lorient

Montpellier Hérault SC – AS Monaco

RC Strasbourg Alsace – FC Metz

FC Nantes – LOSC Lille

Clermont Foot 63 – Olympique Lyonnais

Dimanche 12 mai 2024 à 21h00 sur Canal+ Foot

Stade Rennais FC – RC Lens