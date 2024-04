Atalanta : pourquoi l’OM a du souci à se faire…

Nouvelle semaine européenne sur la planète football et contrairement aux éditions précédentes, la France est encore bien représentée à l’approche des premiers jours du mois de mai. En effet, si le Paris Saint-Germain s’apprête à défier le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, son ennemi juré de l’Olympique de Marseille aura également fort à faire sur la pelouse du Vélodrome, avec cette rencontre aller contre l’Atalanta Bergame. Si les Marseillais peuvent judicieusement préférer croiser le fer avec le club italien plutôt que Liverpool (adversaire des Bergamasques en quart), la situation actuelle de l’Atalanta frôle le rêve éveillé. Les semaines se suivent et l’atmosphère positive ne cesse de s’étendre dans les couloirs du club lombard. Au point où les Phocéens peuvent avoir des premières sueurs froides à quatre jours des grandes échéances.

Dimanche, lors de la 33ème journée de Serie A, Gian Piero Gasperini a fait tourner son équipe, laissant au repos plusieurs cadres dont Gianluca Scamacca (légèrement gêné à un muscle), Teun Koopmeiners, Charles De Ketelaere, Ederson ou encore Juan Musso. Un onze de départ remanié qui n’a pas empêché la Dea de dominer les débats et verrouiller un précieux succès (2-0) avant la Ligue Europa : «Les résultats ont été favorables, nous devons regarder notre chemin, si nous pouvons faire valoir nos arguments, les positions auront des conséquences. Nous avons une tête forte, nous sommes têtus, nous voulons rester devant tout le monde : on trouve de la motivation partout, les matchs ne sont jamais faciles. Pour le moment, la Ligue Europa est l’objectif qui nous tient le plus à cœur, nous devons être prudents car Marseille est une équipe précieuse», a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse après la rencontre face à Empoli (2-0).

Tous les signaux sont au vert !

La victoire avec un turnover équilibré n’est pas la seule bonne nouvelle. En effet, durant ce match de championnat, les rares cadres titulaires ont cartonné, notamment Marten de Roon, Mario Pašalić et Ademola Lookman. Le Croate et le Nigérian ont trouvé le chemin des filets, tandis que le milieu néerlandais a pu se faire les jambes pendant 57 minutes. Certains éléments majeurs sont également rentrés en jeu pour se préparer au mieux avant la rencontre de jeudi : «Il faut que ce soit toujours comme ça, sinon nous ne pouvons pas rivaliser à haut niveau. On a plusieurs joueurs qui sont souvent capables de faire la différence, c’est fondamental car on en ressort assez solide. Nous avons cette demi-finale jeudi, tous les matches sont importants, mais le match aller a une plus grande valeur», a expliqué Gasperini. D’autres annonces réjouissantes, le retour du roc défensif, Giorgio Scalvini, qui est désormais quasiment remis à 100%. Il a d’ailleurs joué 90 minutes contre Empoli : «Il a terminé un peu fatigué, maintenant nous verrons s’il jouera dès le début jeudi ou non, mais c’est définitivement un joueur totalement récupéré».

Même dos au mur, cette Atalanta semble toujours retomber sur ses pattes, à l’image de cette demi-finale de la Coppa contre la Fiorentina. Vaincue à l’aller, la Dea a réalisé une incroyable remontée à domicile (4-1) pour filer en finale de la compétition. Quatrième meilleure attaque et sixième meilleure défense d’Italie, les troupes de Gasperini ont connu une saison plutôt irrégulière en Serie A mais depuis plusieurs semaines, une certaine stabilité s’installe à Bergame, au meilleur des moments de la saison : «Nous avons cinq attaquants, notre équipe n’est pas si profonde, c’est une équipe de 21 joueurs de champ. Il y a 15-16 joueurs, ils ont tous beaucoup joué, c’est mon idée qu’il faut constituer des équipes comme ça, ce numéro permet de rester compact. C’est un effectif comme je l’aime», a martelé le tacticien de 66 ans. Au-delà d’un collectif en très grande forme avec l’inévitable 3-4-2-1 bien huilé de Gian Piero Gasperini, plusieurs individualités gagnent en maturité et surtout en constance dans leurs prestations sur cette année civile 2024. C’est le cas du duo Charles De Ketelaere - Gianluca Scamacca, qui carbure fort ces dernières semaines. L’OM est prévenu, l’Atalanta est un rouleau compresseur récemment…