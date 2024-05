Équipe de France : les dernières tendances de la liste de Didier Deschamps

Il faut encore prendre son mal en patience, mais plus que pour quelques heures. C’est à 20 heures que Didier Deschamps annoncera sa liste pour l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). D’abord réticent à prendre au-delà de 23 joueurs comme l’UEFA le lui permet, le sélectionneur devrait finalement profiter de cette possibilité de cette liste élargie. La profondeur de banc n’en sera que renforcée, mais le management des hommes sera aussi plus délicat. DD l’avait souligné après l’échec du dernier Euro… à 26 joueurs.

Cet élargissement va surtout lui servir pour les éléments incertains ; en premier lieu Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni. Le premier souffre d’une fracture de fatigue au pied depuis la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Après de premiers doutes quant à sa participation à l’Euro, le milieu de terrain pourrait carrément être de la convocation pour la finale de C1 contre le BvB le 1er juin prochain. Aucun risque ne sera pris en revanche afin de favoriser la sélection.

Quid des blessés ?

Coman a également engagé une course contre-la-montre depuis sa blessure à l’adducteur le 13 avril dernier. Revenu à l’entraînement il y a dix jours, le Munichois est plutôt sur la bonne tendance, comme Mike Maignan, lui aussi touché à l’adducteur. Que ce petit monde se rassure, le sélectionneur a jusqu’au 7 juin pour déposer sa liste définitive auprès de l’UEFA et peut même effectuer un changement jusqu’à la veille du premier match contre l’Autriche (17 juin). Les blessés ont encore un mois pour se remettre, un délai insuffisant pour Lucas Hernandez, touché au genou pour plusieurs mois.

Le Parisien est pour le moment le seul forfait officiel chez les Bleus. Pour le remplacer, Ferland Mendy tient la corde (devant Lucas Digne) lui qui joue la finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. C’est d’ailleurs dans le secteur défensif qu’il y a le plus d’incertitudes. Les formes de Jonathan Clauss, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, William Saliba et Theo Hernandez inquiètent le staff. Leurs dernières sorties autant en club comme en sélection n’ont pas vraiment donné satisfaction même s’ils seront tous de la liste.

Guendouzi ou Veretout, Diaby ou Barcola

Le trio de gardiens (Maignan, Samba et Areola) ne bougera pas non plus, surtout après la blessure de Chevalier, principal trouble-fête potentiel de cette hiérarchie. Pour les milieux de terrain, on devrait retrouver les habituels Camavinga, Fofana, Rabiot et Griezmann, auteur d’un joli triplé hier avec l’Atlético de Madrid. Malgré sa baisse de régime en 2024, Zaïre-Emery sera bien de la partie, alors que Guendouzi ou Veretout vont se disputer la dernière place, en fonction de l’état physique de Tchouaméni. Un forfait du Madrilène leur profiterait à tous les deux.

C’est peut-être dans le secteur offensif que la part d’inconnue est la plus grande. La très bonne seconde partie de saison de Bradley Barcola vient rebattre les cartes. Encore décisif hier contre Nice avec le PSG, après s’être loupé dans la double confrontation face au BvB, l’ailier a pris de l’ampleur dans l’esprit du sélectionneur. Il sera à la lutte avec Moussa Diaby, qui lui avait été préféré lors du dernier rassemblement. Ça n’en fait pas une fin en soi, et une éventuelle absence de Coman réglera le problème. Pour le reste, le capitaine Mbappé sera accompagné de ses amis Dembélé, Thuram et Kolo Muani, en plus du meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud.