Euro : il y a de quoi s’inquiéter pour l’équipe de France…

C’est dans un climat plus reposé que Didier Deschamps aurait certainement aimé aborder l’Euro 2024. Mais compte tenu des états de forme et de services de chacun, la composition de sa liste aura de quoi lui donner quelques cheveux blancs en plus, c’est certain (elle sera dévoilée le 16 mai). En mars déjà, le Bayonnais avait dû se passer des services d’Antoine Griezmann, forfait en Bleus pour la première fois depuis 2017 (il avait disputé les 84 derniers matches de l’équipe de France). Une absence qui avait laissé des traces lors d’une défaite indigeste et humiliante contre l’Allemagne (0-2), puis à nouveau trois jours plus tard face au Chili (3-2), malgré une victoire, mais sans éclats.

Pas alarmiste ni démoralisant, Deschamps avait néanmoins reconnu la charge de travail qui l’attendait avec son staff, à trois mois de l’Euro. «On n’a pas été capables de nous hisser au niveau de l’Allemagne en termes d’agressivité et de détermination. Est-ce qu’on en était capables? C’est la question que je peux me poser mais on ne l’a pas fait et le niveau international est impitoyable. Je ne suis pas plus inquiet que ça, mais c’est une bonne piqûre de rappel comme quoi il faut mettre le bleu de chauffe à chaque match. Tout n’est pas à remettre en question, mais il faut vite se remettre au travail», avait rappelé DD après la défaite contre l’Allemagne au Parc OL. Le bleu de chauffe : le patron des Bleus va lui aussi devoir l’enfiler pour concocter sa liste pour l’Euro, à l’heure où il doit composer avec une cascade de blessures.

Lucas Hernandez forfait, Kingsley Coman presque

Deschamps a beau avoir le dos large, sa musculature n’était sûrement pas assez étanche pour contenir les quelques sueurs froides nées de la blessure de Kingsley Coman il y a trois semaines. Face à Cologne, le Munichois avait dû quitter la pelouse en grimaçant après avoir été touché aux adducteurs. Selon les derniers échos de L’Équipe, l’international français se montrait plutôt pessimiste en privé quant à ses chances de revenir à temps pour l’Euro. Un premier coup dur pour Deschamps, alors que Coman avait gagné des points dans son esprit lors des derniers rassemblements, mais qui devrait profiter à Ousmane Dembélé. Le 17 juin face à l’Autriche (le premier match des Bleus à l’Euro), le Parisien, toujours en quête de références chez les Bleus à 26 ans, sera sans doute titulaire à droite. Avec l’espoir d’enfin lancer sa carrière internationale, lui qui nous a jusqu’ici plus habitués aux coups du sort qu’aux coups de génie.

Autre infortune pour l’équipe de France, et dernière en date : le forfait, cette fois d’ores et déjà acté, de Lucas Hernandez pour l’Euro. Victime d’une rupture des ligaments croisés face à Dortmund cette semaine, le champion du monde 2018 va de nouveau manquer un tournoi avec son pays, 18 mois après la Coupe du Monde, déjà ratée à cause de cette même blessure contre l’Australie. Surfant sur une excellente dynamique avec le PSG, l’ex-Munichois postulait naturellement pour une place de titulaire à l’Euro, aussi bien comme défenseur central - là où Dayot Upamecano inquiète sérieusement avec le Bayern Munich ces dernières semaines - que défenseur gauche, où il se serait retrouvé en balance avec son frère Theo. Le sens de l’histoire voudrait que Ferland Mendy soit appelé pour compenser son absence selon RMC.

Mbappé pas dans une forme olympique, Maignan diminué

Forcément, l’espoir de voir l’équipe de France triompher en Allemagne cet été passera par un Kylian Mbappé XXL. Si ses chiffres sont toujours aussi vertigineux en club (45 matches, 43 buts, 10 passes décisives cette saison), ses dernières sorties - plus par le contenu que par les statistiques - restent en deçà des standards auxquels il nous avait habitués. Communiquer sur son avenir avant l’Euro sera également primordial, mais comme il l’avait confié à Téléfoot en mars, «tout sera réglé d’ici-là». De quoi débarquer l’esprit plus libre, alors que ses deux prestations de mars avaient laissé diffuser l’idée d’un joueur peu concerné, la tête ailleurs. Mais quoi qu’il en soit, un Kylian Mbappé seul ne suffira pas. Didier Deschamps aura besoin de ses autres cadres, mais pour l’heure, plusieurs d’entre eux sont en perte de vitesse continue depuis des mois. On peut notamment penser à Mike Maignan, touché à l’adducteur le week-end dernier, et qui réalise certainement sa saison la moins accomplie depuis son arrivée à Milan il y a trois ans.

Même de son de cloche pour Randal Kolo Muani, appelé à devenir le nouveau numéro neuf des Bleus il y a encore quelques mois, mais aujourd’hui déclassé par Luis Enrique au PSG. Olivier Giroud, qui disputera probablement son dernier tournoi avec l’équipe de France cet été avant de rejoindre Lloris au Los Angeles FC, a également connu quelques zones de turbulences ces dernières semaines. Le Français n’a marqué que 2 petits buts en Serie A depuis deux mois. Marcus Thuram, également candidat pour la place d’attaquant de pointe en sélection, a lui brillé avec l’Inter Milan cette saison, mais ses dernières sorties tricolores ne sont pas en phase avec celles d’un attaquant titulaire d’une sélection candidate au titre. D’autres joueurs comme Aurélien Tchouameni ou Adrien Rabiot seront également attendus au tournant. Didier Deschamps le sait : il va devoir affronter plusieurs vents contraires. Mais il a aussi montré par le passé qu’il avait la recette pour déjouer les pronostics. Alors à lui de convoquer l’animal symbole de la chance qui lui a si souvent souri.