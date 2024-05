Équipe de France : Bradley Barcola a fait passer un sacré message à Didier Deschamps

Voilà une prestation qui tombe à point nommé. Bradley Barcola a illuminé l’Allianz Riviera hier lors de la victoire du PSG à Nice (2-1). Buteur (18e), puis passeur (23e) et enfin responsable de l’exclusion de Melvin Bard (75e), qui a mis fin aux derniers espoirs du Gym, l’ailier a tout fait pour offrir un nouveau record de points pris à l’extérieur à son équipe sur un championnat à 34 matchs. Il aurait même pu s’offrir un doublé s’il n’avait pas touché le poteau sur cette dernière situation à la 79e. Suffisant pour lui attribuer la meilleure note de la rencontre.

Cette performance XXL tombe à pic pour un joueur dont on a pu regretter le manque de régularité cette saison. Débarqué cet été avec la lourde étiquette d’un transfert à 50 M€, l’ancien Lyonnais a mis un temps raisonnable à digérer ce nouvel environnement. Sur la seconde partie de saison, il s’est élevé au rang de titulaire (40 matchs TCC, 4 buts et 8 passes décisives), offrant même de sacrées prestations en Ligue des Champions face à la Real Sociedad et au FC Barcelone. Ce fut plus compliqué contre le Borussia Dortmund.

Il est dans le viseur de Deschamps

«Il faut comprendre que le parcours de formation d’un joueur n’est pas linéaire, il y a des hauts et des bas. Bradley a montré depuis le début de la saison qu’il est prêt à jouer au plus haut niveau. Aujourd’hui, il a fait un match superbe en attaque et en défense», analysait Luis Enrique hier après la rencontre. Sans ses acolytes Mbappé et Dembélé, officiellement blessés, Barcola était attendu comme le fer de lance de l’attaque du PSG hier. Il ne s’est pas loupé à la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro.

En ballottage avec Moussa Diaby pour être 25e ou 26e homme, le joueur de 21 ans avait loupé le rassemblement de mars, le dernier avant le rendez-vous en Allemagne. De quoi nourrir une certaine déception vite gommée par ses performances en C1 et la dernière déclaration du sélectionneur à son sujet. «Ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver. En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C’était également le cas de Bradley avec le PSG, mais c’était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions.» Réponse ce soir aux alentours de 20h.