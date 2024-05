Atlético de Madrid : le retour en force d’Antoine Griezmann tombe à pic

C’est une performance qui va lui faire beaucoup de bien. Triple buteur hier avec l’Atlético lors de la victoire face à Getafe (3-0, 36e journée de Liga), Antoine Griezmann a non seulement validé la qualification de son équipe pour la prochaine Ligue des Champions, mais il s’est aussi offert une belle dose de confiance. L’attaquant des Colchoneros a seulement marqué ses 3e, 4e et 5e buts en Liga sur cette année 2024 compliquée par une blessure à la cheville en mars.

Un pépin physique rare pour lui, qui l’a contraint à déclarer forfait durant 4 rencontres et à faire une croix sur le rassemblement de l’équipe de France. Il mettait alors fin à son incroyable série de 84 matchs de suite avec les Bleus, record qui sera très difficile à battre. Ce coup d’arrêt lui a un peu porté préjudice même s’il est revenu à temps pour disputer les 8es de finale face à l’Inter durant lesquels il a été déterminant. Le natif de Mâcon a eu plus de mal à terminer la saison.

Un triplé bon pour le moral

Cela ne l’a pas empêché d’obtenir le titre de meilleur joueur français de l’étranger décerné par l’UNFP mais en Espagne on a bien remarqué ce contre-coup physique. AS estimait même que sa baisse d’influence était la principale raison de cette mauvaise fin de saison des Colchoneros, incapables de jouer un titre malgré les qualifications dans le dernier carré en Copa del Rey et en Supercoupe d’Espagne. La presse espagnole l’expliquait par une utilisation de Griezmann trop importante en première partie de saison.

«Après le match, je lui ai demandé comment il allait et il m’a très bien dit, détaillait Diego Simeone après la rencontre à Getafe. C’est ce qui m’a semblé aussi. Il a bien joué, au-delà des buts, par son influence, sa fluidité avec le ballon.» A 33 ans, le Français commence à sentir le poids des années mais ce regain de forme et cette pause forcée en mars pourrait finalement lui être bénéfique en vue de l’Euro. Son nom sera bien évidemment cité par Didier Deschamps ce soir à l’annonce de sa liste.