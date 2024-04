Le PSG est sacré champion de France !

Le suspense prend fin. Ça n’en était pas vraiment un, surtout depuis la série de matchs sans défaite en championnat entamée en septembre. Le PSG est de nouveau sacré champion de France ce dimanche soir à la faveur de la défaite concédée (2-3) par l’AS Monaco sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Le club de la capitale ne peut désormais plus être rejoint, par Monaco notamment qui avait retardé ce succès en battant Lille (1-0) mercredi dernier. Cette fois, les Asémistes ne peuvent que constater la suprématie parisienne sur le championnat.

Le club de la capitale est de nouveau sacré, cette fois dès la 31e journée, soit à 3 matchs de la fin de cet exercice version 2023/2024. Il s’agit également du 3e titre consécutif, et le 12e dans l’histoire des Rouge et Bleu. En revanche, c’est bien une première pour Luis Enrique, déjà vainqueur en janvier du Trophée des Champions. Arrivé l’été dernier, le coach espagnol incarne cette nouvelle performance malgré les critiques régulières dont il fait sans cesse l’objet.

Mbappé meilleur buteur, Dembélé meilleur passeur

Force est de constater qu’avec le technicien à la baguette, le PSG réalise pour le moment une saison historique. Outre les deux titres déjà acquis et un championnat où ils n’ont pour le moment connu qu’une seule défaite (face à Nice au Parc des Princes le 15 septembre dernier), les Franciliens ont encore l’occasion d’aller chercher deux nouveaux trophées : d’abord avec la finale de la Coupe de France à disputer contre l’Olympique Lyonnais (25 mai) et les demi-finales de la Ligue des Champions où il faudra affronter le Borussia Dortmund (aller le 1er mai, retour le 7).

Évidemment, certains éléments ont eu plus d’importance que d’autres dans la quête de ce nouveau titre de champion de France. On pense bien sûr à Kylian Mbappé, auteur de 26 buts et actuel meilleur buteur de Ligue 1, mais aussi à Ousmane Dembélé, meilleur passeur avec ses 8 offrandes, ou encore Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma pour ne citer qu’eux. La fête est belle à Paris ce soir et pourrait se prolonger dans quelques semaines.