Rennes : l’énorme coup de gueule de Benjamin Bourigeaud après la défaite spectaculaire contre Brest

Au terme d’un match dingue, le Stade Brestois s’est incliné face au Stade Brestois, ce dimanche, lors de la 31e journée de Ligue 1 (4-5). Un scénario qui a eu le don de rendre fou Benjamin Bourigeaud, frustré par le scénario de cette rencontre. «On sort frustrés, dégoûtés. C’est inadmissible de prendre cinq buts à domicile. Il n’y a pas de mots. On a fait trop de conneries aujourd’hui pour espérer mieux. Je ne vais pas mâcher mes mots: on est des abrutis, tout simplement. On revient dans le match à 4-4 et on va gâcher le travail qu’on a fait pendant ce match. On a pris cinq buts à domicile, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 56 31 16 16 8 7 49 33 9 Rennes 42 31 7 11 9 11 48 41

«Franchement, c’est dur. Le public nous a poussé jusqu’au bout. Mais ce n’est pas possible de sortir un match comme ça. Cinq buts chez nous, dans un derby, où on doit montrer des valeurs. Il nous a manqué cette rage de ne pas prendre de but. On a fait un gros travail, on s’est donné au maximum, on a mis quatre buts mais s’il faut en mettre six pour gagner un match, à un moment donné… Donc voilà, c’est compliqué. La saison n’est pas terminée mais aujourd’hui, on a raté quelque chose et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes», a ainsi pesté le milieu de terrain rennais. Avec cette défaite, Rennes se retrouve provisoirement septième, sous la menace de l’OL, huitième, qui reçoit actuellement Monaco.