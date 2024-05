Roumanie : Edgar Ié démonte les rumeurs à son encontre

Ce lundi, cette affaire a fait le tour du monde. Passé par le FC Barcelone, le LOSC et l’AS Monaco, Edgar Ié est aujourd’hui au Dinamo Bucarest. Mais alors que tout se passait comme prévu, le défenseur central fait l’objet d’une accusation très inhabituelle : celle d’avoir fait jouer son frère jumeau à sa place pendant cinq matchs, comme le rapporte Marca. Une accusation à laquelle a répondu le joueur de 30 ans ce lundi.

Et interrogé par L’Equipe, l’intéressé a préféré en rigoler : «mais c’est n’importe quoi cette histoire, une vraie fake news ! Je ne sais pas d’où est parti ce truc. Ça vient de journalistes ? Quand j’ai appris ça, j’ai tout de suite appelé mon frère qui ne joue plus au foot (il a quitté la Pologne où il évoluait en janvier) et vit au Portugal. Il n’en revenait pas. On a rigolé et il m’a dit : « Mais tu sais d’où ça vient ? » C’est vraiment une drôle d’histoire. Expliquez bien aux gens, s’il vous plait, car il y a tellement de personnes qui ont parlé de ça. Je n’aurais jamais pensé à être dans l’actualité de cette manière !»