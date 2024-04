La joie d’Éric Roy après la qualification historique de Brest en Coupe d’Europe

Stupéfiant, renversant, époustouflant… On pourrait employer tout un tas de superlatifs pour décrire le spectacle que nous ont réservé Rennes et Brest cet après-midi. Sur le gong, les Finistériens ont douché leur adversaire du soir en s’imposant 5-4, pour ce qui restera certainement le match de la saison en Ligue 1. Mais l’autre enjeu de cette rencontre, c’était cette qualification historique en Coupe d’Europe décrochée par les Pirates. Un véritable soulagement pour Eric Roy, exalté au micro de Canal.

La suite après cette publicité

«Il nous manquait un point avant le match, j’en avais parlé aux garçons. Mais ce qui m’importait, c’était le contenu, la performance, être concentrés là dessus, d’être dans l’action. Cela ne s’est pas passé totalement comme on le voulait mais le football a ça d’irrationnel, ce sont des soirées qui marquent, des matchs incroyables, a souri l’entraîneur brestois. Félicitations aux garçons, ça fait plaisir. Maintenant on peut dire que quoi qu’il arrive, on fera une coupe d’Europe l’année prochaine. Depuis quelques semaines, on fait la promotion de la Ligue 1. J’espère que les gens s’amusent devant leur télé! Et que du coup on aura des droits TV très élevés.»