Xavi a déjà fixé deux conditions au FC Barcelone pour la saison prochaine !

N’ayant plus grand-chose à disputer en cette fin d’exercice, si ce n’est consolider sa place sur le podium en championnat, le FC Barcelone a déjà les yeux rivés vers la saison prochaine. Pour espérer s’éviter une nouvelle année blanche, le club catalan, éliminé par le PSG aux portes du dernier carré de la Ligue des Champions, souhaite donc préparer au mieux les futures échéances. Dans cette optique, Xavi est sorti du silence afin de dresser un premier portrait de ses attentes. «La saison dernière, nous n’avons pas fait toute la planification, mais nous espérons le faire cette année», a tout d’abord lancé l’ancien milieu des Culers avant d’évoquer l’impact du Championnat d’Europe, de la Copa America et des Jeux Olympiques.

La suite après cette publicité

Xavi veut garder Frenkie De Jong et Sergi Roberto

«Nous avons calculé que les joueurs arriveront fin juillet ou début août. La Liga, elle, ne débutera pas avant les 17 et 18 août. Nous aurons le temps de préparer la nouvelle saison. L’été va être intense». Déterminé à l’idée de tout anticiper, l’Espagnol de 44 ans, qui s’apprête à défier Valence dans le cadre de la 33e journée de Liga, a également profité de cette conférence de presse pour livrer quelques indices sur ses volontés quant au prochain mercato estival. En effet, si le champion d’Espagne en titre envisage de recruter, il va forcément devoir vendre certains joueurs cadres pour respecter le fair-play financier.

À lire

Kvicha Kvaratskhelia se moque du Barça, Thomas Tuchel part au clash avec le Bayern Munich

Dans cette perspective, la presse espagnole laissait entendre que le Barça pourrait se séparer de Frenkie De Jong, déjà poussé vers la sortie à l’été 2022 et considéré comme l’un des plus gros salaires du vestiaire barcelonais. Interrogé sur cette rumeur, Xavi a cependant rappelé l’importance du Néerlandais dans son effectif. «Pour moi, De Jong est un joueur clef. Rien n’a changé, il est vraiment crucial pour moi. Il n’a pas eu de chance avec de nombreuses blessures mais son niveau a toujours été excellent, je le considère comme un joueur crucial». Un avis tranché que l’Ibère a également réitéré au moment d’évoquer le cas Sergi Roberto.

La suite après cette publicité

L’avenir de Vitor Roque relancé…

«Sergi Roberto, je veux qu’il se renouvelle, qu’il reste. C’est à lui de décider. Le club sait où j’en suis avec Sergi. Il peut nous aider, il l’a déjà fait depuis que nous sommes arrivés en tant que personnel. J’espère qu’il pourra rester». Bien décidé à conserver ses deux protégés, l’ex-international espagnol (133 sélections, 12 buts) a, en revanche, laissé la porte ouverte à un futur prêt de Vitor Roque, arrivé l’hiver dernier. En manque de temps de jeu sous le maillot blaugrana, le jeune Brésilien de 19 ans voit, en effet, son avenir s’assombrir en Catalogne. «Nous déciderons à la fin de la saison. Ce n’est pas facile de venir d’un autre championnat, ce n’est pas facile de faire la différence au Barça. Il a besoin de plus de minutes, de confiance et à la fin de la saison, nous déciderons», a sobrement commenté l’architecte barcelonais.

Enfin, si Lamine Yamal, annoncé du côté du PSG au cours des dernières semaines, et Ronald Araujo, convoité par le Bayern Munich et Manchester United, ont été jugés intransférables, le natif de Terrassa a, lui, refusé de se mouiller, assurant ne pas encore avoir discuté de ces deux brûlants dossiers avec sa direction. «Nous n’avons parlé de rien. La situation du club déterminera le planning», confiait alors l’intéressé, travaillant toujours en étroite collaboration avec son président, Joan Laporta, et son directeur sportif, Deco. Une chose est sûre, avant de se plonger définitivement sur une nouvelle saison, Xavi semble déjà avoir un plan bien précis en tête pour (enfin) retrouver les sommets avec le FC Barcelone…