Le FC Barcelone montre la porte de sortie à un nouveau taulier

Encore une saison compliquée pour le FC Barcelone. Les Blaugranas ont dit adieu à la Ligue des Champions et aux quelques options qu’ils avaient encore en Liga en l’espace de quelques jours seulement. Et l’été risque d’être animé. Il y a d’abord le dossier Xavi à régler. Le coach qui a pourtant annoncé son futur départ pourrait finalement décider de rester. S’il venait finalement à rester sur son choix initial, il faudrait donc trouver un remplaçant. Puis, il va aussi y avoir du changement dans l’effectif pendant le mercato.

Et la situation financière du club catalan pourrait ainsi pousser les dirigeants à vendre plusieurs joueurs majeurs. Si les pépites Cubarsi, Yamal ou même Pedri et Gavi sont intouchables, d’autres éléments relativement importants pourraient être poussés vers la porte en cas de belle proposition. C’est le cas de Raphinha par exemple, convoité en Angleterre et en Arabie saoudite. Un temps considéré indispensable, Ronald Araujo serait lui aussi sur le marché désormais, surtout après son expulsion face à Paris qui a créé beaucoup de doutes autour de lui en interne. Enfin, Frenkie de Jong fait aussi partie de cette catégorie.

Un prix abordable

Le média Relevo en dit un peu plus. On apprend notamment que le Bayern Munich est récemment venu aux nouvelles pour le milieu de terrain néerlandais, out pour le reste de la saison suite à une blessure à la cheville. Un intérêt bavarois que les dirigeants barcelonais voient d’un bon oeil, puisqu’ils seraient plutôt intéréssés par une belle vente. Toujours selon le média, un prix de 60 à 70 millions d’euros pourrait suffire convaincre l’état-major catalan de donner le feu vert pour le départ de l’ancien de l’Ajax vers Munich.

Le problème, dans cette histoire, c’est surtout le fait que le joueur n’a pas vraiment envie de quitter la Catalogne. Très à l’aise ans sa vie professionnelle comme personnelle, le joueur de 26 ans a déjà refusé des propositions par le passé et pourrait bien en faire de même cet été. Arrivé au Barça en 2019 pour environ 85 millions d’euros, le Néerlandais n’a pas encore totalement convaincu tout le monde de l’autre côté des Pyrénées. Pas aidé par les pépins physiques, il faut le dire, il peine à franchir un dernier pallier qui pourrait faire de lui une véritable star. Affaire à suivre donc…