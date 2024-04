OM - Lens : les compositions officielles

La 31e journée de Ligue 1 se conclut ce dimanche avec un joli choc entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. A domicile, les Phocéens s’organisent dans un 3-5-2 avec Pau Lopez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi en défense. Le milieu de terrain est composé de Jordan Veretout, Amine Harit et Pape Gueye avec Jonathan Clauss et Ulisses Garcia dans des rôles de pistons. Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont associés en attaque.

De leur côté, les Nordistes s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Massadio Haïdara, Kevin Danso et Facundo Medina. Nampalys Mendy et Neil El-Aynaoui constituent le milieu de terrain avec Premislaw Frankowski et Deiver Machado dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et Elye Wahi sont soutenus par Angelo Fulgini.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez – Murillo, Gigot, Balerdi – Clauss, Veretout, Gueye, Harit, Garcia – Aubameyang, Ndiaye

Racing Club de Lens : Samba – Medina, Danso, Haïdara – Frankowski, Mendy, El-Aynaoui, Machado – Fulgini - Sotoca, Wahi

