OM : Pierre-Emerick Aubameyang réagit à son trophée

Officiellement vainqueur du Prix Marc-Vivien-Foé décerné par France 24 - RFI, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1 : «Je suis très heureux de remporter ce prix. C’est la deuxième fois. Après tant d’années, revenir en France et gagner à nouveau ce prix, c’est une fierté énorme. C’est tout aussi gratifiant que la première fois. Je suis très fier du parcours effectué depuis. Ce prix signifie beaucoup pour moi», a réagi l’homme aux 16 buts et 8 passes décisives sous le maillot marseillais en championnat cette saison.

L’ancien joueur de Dortmund et d’Arsenal avait déjà remporté ce prix en 2013 après une saison aboutie à l’ASSE, devant Nicolas Nkoulou et Jonathan Pitroipa : «Je me souviens que j’avais reçu ce trophée sur Paris et c’était vraiment émouvant puisque c’était la fille de Marc-Vivien Foé qui m’avait remis ce prix. J’étais heureux et j’étais content aussi de ma saison. C’était un aboutissement de la saison parce qu’on avait beaucoup travaillé à Sainté pour obtenir des trophées, non seulement collectifs mais aussi personnels. Donc c’était la récompense d’une belle saison», a-t-il ensuite conclu l’international gabonais. Une récompense amplement méritée.