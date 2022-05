Le classement final des top buteurs européens de la saison 2021/2022

La suite après cette publicité

Clap de fin pour cette quatorzième saison du classement des top buteurs européens. Ce lundi nous dressons donc le 30e et dernier bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme la saison dernière et comme souvent cette saison, Robert Lewandowski termine en tête. L'attaquant polonais du Bayern Munich a été d'une régularité exceptionnelle et place sept buts d'avance entre lui et son plus proche poursuivant. Lauréat en 2021, il l'est de nouveau en 2022.

Juste derrière lui, Kylian Mbappé s'offre une remontée folle suite à une victoire 5-0 contre le FC Metz où il a inscrit un triplé. Disposant de 28 buts en 35 matches, le natif de Bondy se retrouve de nouveau bien placé et pourra légitimement viser la première place lors des prochaines saisons. Il devance de peu un habitué qui est Ciro Immobile. Blessé lors des deux derniers matches, le vainqueur de l'édition 2020 reste bien placé avec une troisième position qui lui offre le podium. Le joueur de la Lazio a inscrit 27 buts en 31 matches cette saison.

Belle remontée de Wissam Ben Yedder

Descendu de peu au classement suite à son match sans marquer contre le Real Betis Balompié (0-0), Karim Benzema échoue au pied du podium. Son exercice reste néanmoins de haute volée avec 27 buts en 32 matches. Juste derrière, Darwin Núñez qui a fait sensation avec Benfica suit avec 26 buts en 28 matches. Il devance un autre pensionnaire de Ligue 1, à savoir Wissam Ben Yedder. Décisif contre Lens (2-2), l'international français termine la saison avec 25 buts en 37 matches. Il double le septième Deniz Undav qui est resté muet lors d'une défaite 1-0 contre Antwerp avec l'Union Saint-Gilloise.

Huitième place pour Patrik Schick qui était déjà en vacances ce week-end et conclut la saison avec pas moins de 24 buts en 27 matches. Une belle efficacité qui lui permet de terminer devant Dušan Vlahovic. Le Serbe qui a peu joué lors de la défaite de la Juventus contre la Fiorentina (2-0) a terminé plus péniblement, mais dispose de solides statistiques avec 24 buts en 36 matches. Enfin, Michael Frey termine dixième suite à son but victorieux avec Antwerp face à l'Union Saint-Gilloise (1-0). Aux portes du top 10, on retrouve les deux meilleurs buteurs de Premier League, à savoir Mohamed Salah (Liverpool) et Heung-min Son (Tottenham). Avec 22 réalisations, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Jordan Siebatcheu (Young Boys) réalisent aussi une belle saison.

Juste derrière, la lutte est intense avec Lautaro Martinez (Inter Milan), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), Paul Onuachu (Genk), Tarik Tissadouli (La Gantoise), Martin Terrier (Stade Rennais) et Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) en embuscade avec 21 buts. Un peu plus loin, on retrouve Christopher Nkunku (RB Leipzig), Anthony Modeste (Cologne), Assan Ceesay (Zurich), Umut Bozok (Kasimpasa) et Mehdi Taremi (FC Porto) qui affichent 20 réalisations, tandis que Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Ricardo Horta (Braga) et Gamid Agalarov (Ufa) échouent un peu plus loin avec 19 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 35 buts en 34 matches (2952 minutes)

2) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 28 buts en 35 matches (3032 minutes)

3) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 27 buts en 31 matches (2716 minutes)

4) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 27 buts en 32 matches (2603 minutes)

5) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 26 buts en 28 matches (2031 minutes)

6) Wissam Ben Yedder (31 ans/AS Monaco/France) - 25 buts en 37 matches (2542 minutes)

7) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 25 buts en 39 matches (3435 minutes)

8) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 24 buts en 27 matches (2096 minutes)

9) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 24 buts en 36 matches (2940 minutes)

10) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 24 buts en 39 matches (2613 minutes)

11) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 23 buts en 35 matches (2762 minutes)

12) Heung-min Son (29 ans/Tottenham/Corée du Sud) - 23 buts en 35 matches (3022 minutes)

13) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 22 buts en 24 matches (1915 minutes)

14) Jordan Siebatcheu (26 ans/Young Boys/États-Unis) - 22 buts en 32 matches (2311 minutes)

15) Moussa Dembélé (25 ans/Olympique Lyonnais/France) - 21 buts en 30 matches (2210 minutes)

16) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 21 buts en 31 matches (2579 minutes)

17) Tarik Tissoudali (29 ans/La Gantoise/Maroc) - 21 buts en 34 matches (2574 minutes)

18) Lautaro Martinez (24 ans/Inter Milan/Argentine) - 21 buts en 35 matches (2298 minutes)

19) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 21 buts en 35 matches (2622 minutes)

20) Martin Terrier (25 ans/Stade Rennais/France) - 21 buts en 37 matches (2807 minutes)

Le classement des éditions précédentes

Le classement de 2021 : vainqueur Robert Lewandowski (41 buts)

Le classement de 2020 : vainqueur Ciro Immobile (36 buts)

Le classement de 2019 : vainqueur Lionel Messi (36 buts)

Le classement de 2018 : vainqueur Jonas (34 buts)

Le classement de 2017 : vainqueur Lionel Messi (37 buts)

Le classement de 2016 : vainqueur Luis Suarez (40 buts)

Le classement de 2015 : vainqueur Cristiano Ronaldo (48 buts)

Le classement de 2014 : vainqueur Cristiano Ronaldo (31 buts)

Le classement de 2013 : vainqueur Lionel Messi (46 buts)

Le classement de 2012 : vainqueur Lionel Messi (50 buts)

Le classement de 2011 : vainqueur Cristiano Ronaldo (40 buts)

Le classement de 2010 : vainqueur Luis Suarez (35 buts)

Le classement de 2009 : vainqueur Diego Forlan (32 buts)