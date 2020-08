Le classement final des top buteurs européens de la saison 2019/2020

Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Et le verdict vient d'être rendu avec la victoire de Ciro Immobile. Insaisissable cette saison avec la Lazio, le buteur transalpin a marqué deux nouveaux buts lors des deux dernières journées de Serie A. Une réalisation contre Brescia (2-0) et une contre le Napoli (défaite 3-1) qui lui permettent d'atteindre l'excellent bilan de 36 buts en 37 matches de championnat et de finir la saison meilleur buteur européen. Il devance de deux buts Robert Lewandowski avec qui il a bien bataillé.

Dans une forme éblouissante et plein de régularité avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski achève l'exercice avec 34 buts en 31 matches. Des statistiques impressionnantes pour le Polonais qui livre l'une des meilleures saisons de sa carrière. Le podium est complété par Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais n'a pas pris part à la défaite contre l'AS Roma (3-1) mais il avait été muet mercredi dernier contre Cagliari (revers 2-0). L'attaquant de la Juventus reste néanmoins sur une saison pleine, lui qui a tout de même inscrit pas moins de 31 buts en 33 matches.

Lionel Messi termine cinquième

Derrière, Timo Werner s'offre la quatrième place avec 28 buts en 34 matches. L'attaquant allemand a été excellent pour sa dernière saison au RB Leipzig. Il jouera l'an prochain pour Chelsea. Cinquième, Lionel Messi fait moins bien que l'an dernier mais son bilan reste très bon avec 25 buts en 33 matches. Le buteur norvégien Alexander Sørloth suit juste derrière. Très bon avec Trabzonspor, il a marqué 24 réalisations en 34 rencontres ce qui lui a permis de devenir meilleur buteur de Turquie. Jamie Vardy meilleur buteur d'Angleterre avec 23 buts en 35 matches arrive en septième position. Huitième, Romelu Lukaku n'a pas pu améliorer son bilan contre le Napoli (victoire 2-0) et l'Atalanta (succès 2-0). Papiss Cissé (Alanyaspor) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) sont respectivement 9e et 10e avec 22 buts.

Il devance de peu Danny Ings (Southampton) qui a aussi inscrit 22 buts mais en 38 journées de Premier League. Francesco Caputo (Sassuolo) et Karim Benzema (Real Madrid) sont respectivement 12e et 13e de ce classement. Raheem Sterling (Manchester City) suit avec 20 buts tout comme Junior Moraes (Shakhtar Donetsk). Avec 19 buts Mohamed Salah (Liverpool) et Francesco Caputo (Sassuolo) suivent juste derrière. Un peu plus bas, on retrouve Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Dieumerci Mbokani (Antwerp), Gerard Moreno (Villarreal), Carlos Vinicius (Benfica), Pizzi (Benfica), Mehdi Taremi (Rio Ave) Luiz Muriel (Atalanta), Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Duvan Zapata (Atalanta) et Joao Pedro (Cagliari) qui ont inscrit 18 réalisations. Enfin, Raul Jimenez (Wolverhampton), Anthony Martial (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Paulinho (Braga), Sardar Azmoun (Zenit), Artem Dzyuba (Zenit), Adis Jahovic (Antalyaspor) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) sont aussi mentionnés avec leurs 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 03/08/2020 :

1) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 36 buts en 37 matches (3176 minutes)

2) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 31 buts en 33 matches (2919 minutes)

4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 25 buts en 33 matches (2879 minutes)

6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 24 buts en 34 matches (2990 minutes)

7) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 23 buts en 35 matches (3034 minutes)

8) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 23 buts en 36 matches (2983 minutes)

9) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts en 32 matches (2738 minutes)

10) Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans/Arsenal/Gabon) - 22 buts en 36 matches (3139 minutes)

