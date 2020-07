Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Et il ne reste plus qu'une semaine avant de connaître le grand vainqueur de cette édition 2019-2020 assez particulière, car tronquée par la pandémie de Coronavirus. L'Eredivisie, la Jupiler League et la Ligue 1 ne sont pas allées à leur terme et c'est logiquement que les meilleurs buteurs de ces championnats ne se retrouvent pas dans le top 10. En tête depuis longtemps, Robert Lewandowski conserve sa première place d'une courte tête. Ayant déjà fini sa saison depuis près d'un mois, l'attaquant polonais n'a plus à attendre de savoir si l'un de ses poursuivants parviendra à le dépasser. Il affiche 34 buts en 31 matches. C'est légèrement mieux que Ciro Immobile son nouveau dauphin.

L'attaquant transalpin s'est montré en verve avec la Lazio. Buteur en milieu de semaine contre Cagliari (2-1), il a fait parler la poudre lors de la large victoire des Biancocelesti contre l'Hellas Vérone (5-1). En inscrivant deux penalties et en marquant une belle frappe enroulée sur la gauche de la surface, il porte son total à 34 buts en 35 matches. Encore un but et il prendra la tête de ce classement. Le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Muet en milieu de semaine contre l'Udinese (défaite 2-1), l'attaquant portugais a en revanche marqué hier face à la Sampdoria (2-0). En fin de match, il a cependant manqué l'occasion de s'offrir un doublé et se retrouve à 31 buts en 32 matches.

Romelu Lukaku remonte bien

Derrière, on retrouve Timo Werner à la quatrième position. Le buteur du RB Leipzig a déjà fini sa saison et était dans les tribunes de Stamford Bridge pour regarder le match de Chelsea contre Wolverhampton (2-0). L'attaquant allemand a marqué 28 buts en 34 matches cette saison. Lionel Messi conserve sa cinquième place. L'Argentin qui a marqué 25 buts en 33 matches résiste à Alexander Sørloth. L'attaquant de Trabzonspor a fait parler la poudre lors de l'ultime journée de championnat face à Kayserispor (victoire 2-1). Il termine avec 24 buts en 34 matches. Muet mercredi contre la Fiorentina (0-0) mais double buteur samedi contre le Genoa (2-0), Romelu Lukaku remonte à la septième place avec 23 buts en 34 matches. Le Belge en profite pour dépasser Jamie Vardy.

Meilleur buteur de Premier League, l'attaquant anglais termine sa saison avec 23 buts en 35 matches. Neuvième de ce classement, Papiss Cissé a inscrit 22 buts en 32 matches mais n'a pas marqué samedi contre Konyaspor (3-2). Double buteur contre Watford (victoire 3-2), Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour dans le top 10. Le buteur gabonais en est désormais à 22 buts en 36 matches. Il devance de peu Danny Ings (Southampton) qui a aussi inscrit 22 buts mais en 38 journées de Premier League. Karim Benzema (Real Madrid) douzième avec 21 réalisations en 37 rencontres. Raheem Sterling (Manchester City) suit avec 20 buts tout comme Junior Moraes (Shakhtar Donetsk). Avec 19 buts Mohamed Salah (Liverpool) et Francesco Caputo (Sassuolo) suivent juste derrière. Un peu plus bas, on retrouve Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Dieumerci Mbokani (Antwerp), (Sassuolo), Gerard Moreno (Villarreal), Carlos Vinicius (Benfica), Pizzi (Benfica), Mehdi Taremi (Rio Ave) Luiz Muriel (Atalanta), Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Duvan Zapata (Atalanta) et Joao Pedro (Cagliari) qui ont inscrit 18 réalisations. Enfin, Raul Jimenez (Wolverhampton), Anthony Martial (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Paulinho (Braga), Sardar Azmoun (Zenit), Artem Dzyuba (Zenit), Adis Jahovic (Antalyaspor) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) sont aussi mentionnés avec leurs 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 27/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 34 buts en 35 matches (2996 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 31 buts en 32 matches (2829 minutes)

4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 25 buts en 33 matches (2879 minutes)

6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 24 buts en 34 matches (2990 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 23 buts en 34 matches (2804 minutes)

8) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 23 buts en 35 matches (3034 minutes)

9) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts en 32 matches (2738 minutes)

10) Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans/Arsernal/Gabon) - 22 buts en 36 matches (3139 minutes)