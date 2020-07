Jamie Vardy termine meilleur buteur de Premier League

Si Leicester ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine et a terminé à la cinquième place de Premier League suite à sa défaite 2-0 contre Manchester United, Jamie Vardy ne rentre pas bredouille. L'attaquant anglais achève la saison avec le Golden Boot, le trophée de meilleur buteur du championnat anglais.

Avec 23 réalisations en championnat, l'attaquant anglais termine donc premier devant Pierre-Emerick Aubameyang auteur d'un doublé avec Arsenal contre Watford (victoire 3-2) et Danny Ings qui a inscrit un penalty lors de la victoire de Southampton contre Sheffield United (3-1). Les deux hommes ont inscrit 22 réalisations. Jamie Vardy du haut de ses 33 ans est aussi le plus vieux meilleur buteur du championnat anglais.

Le classement complet des meilleurs buteurs de Premier League ici

Congratulations to @vardy7 Your @CadburyUK Golden Boot winner for 2019/20! 👏👏👏 pic.twitter.com/mkKo7jCWJh

33 - At 33 years of age, Jamie Vardy has become the oldest player the win the Premier League golden boot. Eternal. pic.twitter.com/CKpAbiusWq