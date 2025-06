Mercato : les 10 bonnes affaires à saisir en Championship !

Flairer les bonnes affaires, voici l’un des principaux enjeux du poste de directeur sportif. Dans cette optique et à l’heure où le mercato bat son plein, Foot Mercato s’est arrêté sur dix profils passés par la Championship la saison dernière ou qui s’apprêtent à y évoluer. Un vivier de talents où l’on retrouve également des joueurs de deuxième division qui ont fait leurs preuves et qui voudront désormais se tester au niveau supérieur, que ce soit dans l’élite du football anglais ou au sein d’un autre championnat européen. Voici donc une liste de 10 joueurs prêts à enflammer le marché des transferts…

Josh Sargent (25 ans, Norwich City)

Formé sur le sol américain avant de rejoindre le Werder Brême, Josh Sargent finalement fait le bonheur de Norwich City depuis l’été 2021. Un rendement que le principal concerné a d’ailleurs confirmé au cours de l’exercice 2024-2025. Auteur de 15 buts et 5 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 25 ans, évalué à 16 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2028, a constamment porté l’attaque des Canaries, 13es du dernier exercice. A noter que seul Joel Piroe (52) a marqué plus de buts en deuxième division que Sargent (44) depuis le début de la saison 2022-2023.

Tom Fellows (21 ans, West Bromwich Albion)

Pur produit de West Bromwich Albion, le polyvalent milieu de terrain de 21 ans poursuit aujourd’hui sa très belle ascension. Lié à WBA jusqu’en juin 2027, le natif de Solihull s’est lui aussi avéré très précieux au cours du dernier exercice. Capable d’évoluer dans un rôle de latéral droit ou d’ailier droit, le droitier d’1m83 s’est surtout distingué par son impact physique dans l’entrejeu. Auteur de 4 buts et 14 passes décisives - illustrant sa science de la passe - en 46 rencontres toutes compétitions confondues, celui qui est actuellement évalué à 10M€ pourrait rapidement découvrir le niveau supérieur.

Mihailo Ivanovic (20 ans, Milwall)

Autre talent à suivre, l’attaquant serbe de Milwall, Mihailo Ivanovic, a lui aussi marqué la saison 2024-2025 de son empreinte. Fort de 14 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues après des débuts plus chaotiques, le gamin de Novi Sad se distingue par un profil atypique. Droitier d’1m91 doté d’une très belle qualité de finition et d’un solide jeu de tête, l’ancien joueur de Voïvodine a même été récompensé par une première sélection avec la Serbie. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste, il est aujourd’hui estimé à 4 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Avis aux intéressés…

Gustavo Hamer (27 ans, Sheffield United)

Assurément l’un des acteurs de la dernière saison de Championship. Troisième du championnat avec Sheffield United, le milieu de terrain (à la double nationalité brésilienne et néerlandaise) a, certes, manqué de peu l’accession à la Premier League après la défaite des siens contre Sunderland. Mais que dire de sa saison. Auteur de 10 buts et 8 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, le droitier d’1m69, à la technique soyeuse, a constamment porté les Blades. Passé par le Feyenoord, PEC Zwolle ou encore Coventry, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 pourrait quitter le Yorkshire contre un chèque de 16 millions d’euros.

Hayden Hackney (22 ans, Middlesbrough FC)

Dans les livres de Boro depuis 14 ans et intégré à l’équipe première depuis trois ans, Hayden Hackney pourra confirmer que l’exercice 2024-2025 a été celui de sa percée. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu défensif anglais - capable d’évoluer dans un rôle plus avancé - s’est enfin fait un nom à Teesside. Technique, rugueux dans le duel et précieux à la récupération, le droitier d’1m78, évalué à 12 millions d’euros, est d’ailleurs actuellement dans le viseur de Manchester United et Tottenham. Affaire à suivre…

Finn Azaz (24 ans, Middlesbrough FC)

Comme son coéquipier de Middlesbrough Hayden Hackney, Finn Azaz a lui aussi porté Boro, 10e du dernier exercice de Championship. Meneur de jeu polyvalent, l’international irlandais (7 sélections, 1 but) s’est ainsi offert un double-double. 12 réalisations et 11 offrandes en 46 matches de deuxième division symbolisant l’impact du natif de Londres. Passé par les équipes de jeune d’Aston Villa, le droitier d’1m85 est lui estimé à 16 millions d’euros. S’il ne fait aucun doute que Finn Azaz est l’un des joueurs les plus excitants du championnat, reste désormais à savoir si une écurie se montrera intéressée alors que son bail court lui jusqu’en juin 2028. Crystal Palace, Leeds et Bournemouth font notamment partie des prétendants…

Mateus Fernandes (20 ans, Southampton)

Relégué avec les Saints après une saison cauchemardesque, le jeune milieu de terrain portugais de 20 ans reste pourtant l’un des grands talents de l’écurie anglaise. Aux côtés de Taylor Harwood-Bellis, Aaron Ramsdale, Tyler Dibling ou encore Shea Charles, le natif d’Olhão s’est ainsi distingué au milieu du marasme collective des siens. Auteur de 3 buts et 6 assists la saison dernière, le joueur formé au Sporting pourrait donc ne pas faire de vieux os du côté du St Mary’s Stadium. Prix d’achat ? 15 millions d’euros.

Jack Rudoni (24 ans, Coventry City)

Lui a signé pour Coventry l’été dernier, en remplacement de Callum O’Hare, qui a rejoint Sheffield United librement. Arrivé en provenance d’Huddersfield, le gaucher d’1m85 a finalement brillé, profitant d’un rôle plus élargi dans le coeur du jeu. Résultat, le natif de Londres a marqué neuf buts et délivré 12 passes décisives en 43 matches de championnat cette saison. Une belle montée en puissance qui pourrait logiquement attirer certains courtisans à la recherche de profils polyvalents et relativement accessibles (estimé à 12 millions d’euros).

Jason Knight (24 ans, Bristol City)

Transféré de Derby à Bristol City en juillet 2023, le milieu de terrain des Robins s’est finalement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif entraîné par Liam Manning. Et pour cause… Peu de gens ont l’expérience que Jason Knight a à l’âge de 24 ans. L’un des jeunes dont Derby dépendait pendant les saisons difficiles, il jouait régulièrement en équipe première à 18 ans et, six ans plus tard, en tenant compte des sélections en République d’Irlande (39), il a disputé 307 matches. Plus mature que son âge, il n’est donc pas vraiment surprenant qu’il ait été nommé capitaine de Bristol City l’été dernier. Prenant ses responsabilités dans la foulée, il a ainsi été l’un des trois seuls joueurs de champ du championnat à jouer chaque minute en 2024-2025.

Bilal El Khannouss (21 ans, Leicester)

Pour terminer ce tour d’horizon, évoquons le cas de Bilal El Khannouss. Si Leicester, un an après sa remontée en Premier League, va de nouveau évoluer en Championship la saison prochaine, l’international marocain (22 sélections, 1 but) pourrait ne pas rester très longtemps sous le maillot des Foxes. Technique, doté d’un vrai sens de la passe et très à l’aise dans les petits espaces, le milieu offensif de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, s’est particulièrement distingué. «Dans une position entre numéro 10 et numéro 8, El Khannouss glisse sur la pelouse, se concentrant sur les failles des défenses et essayant de faire bouger les choses devant. Il est l’étincelle de Leicester», avait d’ailleurs déclaré le journaliste Nick Wright pour Sky Sports. Pour les possibles intéressés, il faudra toutefois débourser près de 30 millions d’euros…