Le classement final des top buteurs européens de la saison 2023/2024

Ce lundi, c’est le 31e et dernier bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et la victoire revient à Harry Kane grâce à ses 36 buts en 32 matches. L’attaquant anglais a livré un exercice incroyable avec le Bayern Munich et termine pour la première fois en tête classement final des top buteurs européens (6e en 2017, 4e en 2018, 2e en 2023).

Il devance d’une courte tête le Suédois Viktor Gyökeres, qui aura étonné cette saison avec le Sporting CP. Terreur des défenses au Portugal, l’ancien de Coventry a été l’une des attractions de la saison et termine toutefois à distance de l’Anglais avec ses 29 buts en 33 matches. Il est rejoint sur le podium par Luuk de Jong. Champion avec le PSV Eindhoven, l’ancien du FC Barcelone a, lui aussi, fait parler la poudre comme peuvent en attester ses 29 buts en 34 matches.

Mauro Icardi fait son entrée sur le fil

Avec les mêmes statistiques et dans le même championnat, Vangelis Pavlidis suit parce qu’il a disputé plus de minutes. Le buteur grec a été très régulier et mérite ce joli classement lui qui a longuement flirté avec le podium. Cinquième et aussi surprenant cette saison avec Stuttgart, Serhou Guirassy affiche 28 buts en 28 matches avec les Souabes. Un exercice plein pour l’ancien Rennais qui aura été un des animateurs de la saison. Kylian Mbappé arrive seulement sixième avec 27 buts en 29 matches. Souvent placé, mais jamais gagnant (2e en 2019, 8e en 2021, 2e en 2022 et 4e en 2023), il perd deux rangs par rapport à son précédent exercice.

Vainqueur de la saison dernière, Erling Haaland redescend aussi au classement. Auteur tout de même de 27 buts en 31 matches, il termine à la septième place juste devant Kevin Denkey. L’ancien de Nîmes affiche 27 buts en 38 matches au Cercle Bruges et a tout cassé en championnat. Il est resté muet hier contre le FC Bruges lors du derby (0-0). Apparition sur le fil pour Mauro Icardi. Auteur d’un doublé contre Konyaspor (3-1), l’Argentin grimpe à la neuvième place avec 25 buts en 34 matches. Lautaro Martinez arrive à la dixième place avec 24 buts en 33 matches. L’Argentin n’a pas joué hier lors du match entre l’Inter Milan et l’Hellas Vérone (2-2).

Artem Dovbyk (Girona), Loïs Openda (RB Leipzig) et Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) échouent aussi aux portes du top 10 avec 24 réalisations. Santiago Giménez (Feyenoord) et Alexander Sørloth (Villarreal) sont juste derrière avec 23 buts. Cole Palmer (Chelsea) suit avec 22 réalisations tandis que Simon Banza (Braga), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Alexander Isak (Newcastle) et Mateo Cassierra (Zenit) comptabilisent 21 pions.

Le classement des tops buteurs européens

Harry Kane (30 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 36 buts en 32 matches (2843 minutes disputées) Viktor Gyökeres (25 ans/Sporting CP/Suède) - 29 buts en 33 matches (2915 minutes disputées) Luuk de Jong (33 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 29 buts en 34 matches (2776 minutes disputées) Vangelis Pavlidis (25 ans/AZ Alkmaar/Grèce) - 29 buts en 34 matches (3000 minutes disputées) Serhou Guirassy (28 ans/Stuttgart/Guinée) - 28 buts en 28 matches (2214 minutes disputées) Kylian Mbappé (25 ans/Paris Saint-Germain/France) - 27 buts en 29 matches (2159 minutes disputées) Erling Haaland (23 ans/Manchester City/Norvège) - 27 buts en 31 matches (2558 minutes disputées) Kevin Denkey (23 ans/Cercle Bruges/Togo) - 27 buts en 38 matches (3392 minutes disputées) Mauro Icardi (31 ans/Galatasaray/Argentine) - 25 buts en 34 matches (2856 minutes disputées) Lautaro Martinez (26 ans/Inter Milan/Argentine) - 24 buts en 33 matches (2667 minutes disputées)

Le classement des éditions précédentes

Le classement de 2023 : vainqueur Erling Haaland (36 buts)

Le classement de 2022 : vainqueur Robert Lewandowski (35 buts)

Le classement de 2021 : vainqueur Robert Lewandowski (41 buts)

Le classement de 2020 : vainqueur Ciro Immobile (36 buts)

Le classement de 2019 : vainqueur Lionel Messi (36 buts)

Le classement de 2018 : vainqueur Jonas (34 buts)

Le classement de 2017 : vainqueur Lionel Messi (37 buts)

Le classement de 2016 : vainqueur Luis Suarez (40 buts)

Le classement de 2015 : vainqueur Cristiano Ronaldo (48 buts)

Le classement de 2014 : vainqueur Cristiano Ronaldo (31 buts)

Le classement de 2013 : vainqueur Lionel Messi (46 buts)

Le classement de 2012 : vainqueur Lionel Messi (50 buts)

Le classement de 2011 : vainqueur Cristiano Ronaldo (40 buts)

Le classement de 2010 : vainqueur Luis Suarez (35 buts)

Le classement de 2009 : vainqueur Diego Forlan (32 buts)

Le classement de 2008 : vainqueur Klaas-Jan Huntelaar (34 buts)

Nombre de victoires