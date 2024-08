LOSC : Ethan Mbappé se lâche sur son départ du PSG

Le LOSC est à cinq jours de lancer sa saison. Le 4e du dernier championnat de France a rendez-vous avec Fenerbahçe en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions avec quelques nouveautés dans ses rangs. Il y a d’abord Bruno Genesio qui a pris la place de Paulo Fonseca, mais aussi quelques recrues, comme un certain Ethan Mbappé. Le jeune milieu de terrain a quitté le PSG, comme son grand frère, Kylian, parti au Real Madrid. C’est donc chez les Dogues que le cadet de la star de l’équipe de France a signé son premier contrat professionnel.

La suite après cette publicité

«Il fallait que je créé mon propre chemin, ma propre histoire. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça», explique l’intéressé lors de sa conférence de presse de présentation, qui avait lieu ce jeudi. Dans un premier temps, il n’aura certes pas un grand rôle dans l’effectif, mais compte bien monter en puissance, et surtout supporter la pression. Même s’il est habitué, porter un tel nom de famille n’est pas chose aisée, surtout lorsqu’on est joueur de foot.

À lire

Aïssa Mandi résilie son contrat avec Villarreal

La pression du nom ? C’est compliqué au début

«C’est compliqué au début car il faut toujours être bon, on va vous critiquer et attendre de vous qu’on soit comme son frère, alors que ce n’est pas le cas. C’est difficile de porter ce nom mais j’y arrive parfaitement. J’essaye d’écrire mon histoire.» Ce sujet fut d’ailleurs l’un des sujets sur sa venue à Lille. «On en a parlé avec Ethan et ses parents. Depuis qu’il a 10 ans, on les compare et c’est logique», enchaîne Olivier Létang, présent lui aussi face à la presse à Luchin. Le président du club a même fait rejaillir un souvenir personnel à ce sujet.

La suite après cette publicité

«Je me rappelle un retour d’un responsable de recrutement d’un club de Ligue 1 qui m’a dit : "Il y a 3 ou 4 ans, je n’y croyais pas. Pourtant, il a su résister à la pression et c’est lui qui y arrive maintenant." Il faut être patient. Ethan est Ethan, il est lui-même et personne d’autre», martèle le protecteur Létang, un proche de la famille Mbappé. Mais maintenant, c’est bien à Ethan de jouer. «Le discours du président et le projet étaient les bons. Je dois travailler pour avoir du temps que je veux.» L’objectif est clair.