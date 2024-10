Lille : les débuts amers d’Ethan Mbappé

La nouvelle est tombée ce lundi soir. De retour sur les terrains de Ligue 1 samedi dernier à l’occasion du déplacement au Havre (3-0), Ethan Mbappé n’aura profité de son retour à la complétion que pendant cinq petites minutes. Quelques heures plus tard, Le Parisien annonçait que le jeune milieu du LOSC souffrait d’une rupture d’un quadriceps. Un énorme coup dur pour le petit frère de Kylian. Sauf miracle, Ethan Mbappé devrait être indisponible entre deux et trois mois. Pas de retrouvailles donc avec son frère en Ligue des Champions.

De quoi rendre amer le début de son aventure dans le Nord de la France. Arrivé officiellement chez les Dogues le 4 juillet dernier après une fin d’histoire très compliquée avec le PSG à cause du départ de son grand frère, le jeune Ethan confiait ses ambitions. «Il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça». Mais depuis qu’il a signé au LOSC, le numéro 29 des Dogues accumule les pépins physiques.

La poisse pour Mbappé

Lors de son deuxième match sous ses nouvelles couleurs le 20 juillet dernier, Mbappé se donnait une entorse du pied droit face à Genk en amical (2-2). Remplaçant inutilisé lors des matches de qualification pour la Ligue des Champions face à Fenerbahçe et le Slavia Prague, Ethan Mbappé sortira du banc de touche pendant quatre minutes lors du barrage retour perdu face aux Tchèques (1-2, 2-0 à l’aller). En Ligue 1, le jeune Lillois a dû se contenter de deux apparitions avant de se blesser aux adducteurs. Résultat : il a manqué trois rencontres de championnat et a passé presque tout le mois de septembre à l’infirmerie avant de revenir au Havre.

À nouveau blessé, et plus sérieusement cette fois, l’ancien Parisien reverra-t-il les terrains avant 2025 ? Sur ses réseaux sociaux, le principal intéressé affichait sa tristesse. «Je me suis blessé pendant le match… et je vais être éloigné plusieurs semaines. C’est un moment compliqué pour moi car c’est la première fois depuis que je joue au football. Mais la tristesse passée, je suis déterminé à revenir plus fort. Avec le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et de tout le staff médical, je vais mettre toute mon énergie dans ma rééducation pour revenir au meilleur niveau. Même si je ne suis pas sur le terrain pendant quelque temps, je continuerai à soutenir mon équipe et à travailler dur en coulisses. Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des champions s’éloigne, mais ne disparaît pas… merci à tous pour vos messages de soutien, cela me donne la force de traverser cette période. J’ai déjà hâte de revenir et de vous retrouver tous sur le terrain». C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à un joueur qui affiche un temps de jeu de 80 minutes en quatre rencontres officielles (L1 + coupe d’Europe).