Lille : Ethan Mbappé fait beaucoup parler après sa grande première

Il n’a que 17 ans, mais Ethan Mbappé savait déjà, après le départ de son frère Kylian au Real Madrid, qu’il allait devenir le Mbappé le plus scruté de France. Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN n’a d’ailleurs pas hésité à mettre le nouveau Lillois parmi les têtes d’affiche du championnat sur ses affiches publicitaires. De quoi en étonner certains, même si le choix de mettre en avant le nom de Mbappé n’est pas une surprise. Au fil des jours, celui qui pouvait être considéré comme une recrue surtout médiatique après son départ du Paris Saint-Germain a quand même su faire parler de lui sur les terrains.

Car à 17 ans, Ethan Mbappé a été utilisé par Bruno Genesio lors des deux premières journées de L1. Entré en toute fin de match face à Reims (2-0), le cadet des Mbappé était carrément titulaire à l’occasion de la réception d’Angers samedi soir (2-0). Que retenir de cette grande première ? La Voix du Nord a parfaitement résumé la chose. «Placé milieu droit, un cran entre Benjamin André et Jonathan David, il a parfaitement animé son côté, bien occupé par Thomas Meunier, plus ailier que piston samedi. (…) Mbappé a su créer du mouvement en venant au cœur du jeu pour combiner avec André, Haraldsson ou encore David. Capable de fulgurances techniques, il est à la base du but de Meunier à la demi-heure de jeu. Quatre minutes plus tard, c’est lui qui aurait pu doubler la marque sur un tir un peu trop écrasé.»

Mbappé marque des points

Sorti sous les applaudissements du public de la Decathlon Arena, Mbappé a également eu droit aux compliments de son coach. « Il a débuté parce qu’il montre à l’entraînement des choses positives depuis quelque temps. Concernant son premier match en tant que titulaire en Ligue 1, j’ai trouvé une performance très encourageante avec du pressing, des efforts très intenses, une qualité technique intéressante. Il aurait même pu débuter par un but, ce qui aurait été encore mieux », a confié Genesio en conférence de presse.

De son côté, Thomas Meunier, qui partageait le flanc droit avec Mbappé, voit même les choses en grand pour son coéquipier. «La comparaison entre Kylian et Ethan Mbappé ? La dégaine, c’est la même. Ils ont la même allure, mais pas le même poste. Ethan est jeune, c’était sa grande première, je pense qu’il sera dans les esprits de pas mal de monde dans le futur. Je l’espère pour lui». Lui qui s’est dit « fier » d’avoir fait ses grands débuts comme titulaire, Ethan Mbappé a également pu compter sur le soutien public de son grand frère. Maintenant, reste à savoir si Genesio lui donnera de la continuité. Car, ironie du destin, le prochain match des Dogues sera la réception du PSG.