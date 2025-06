Lille s’offre Marius Broholm

Le LOSC n’a pas trainé. Face à la fuite de plusieurs de ses talents, le club nordiste a vite réagi. Tout du moins en ce qui concerne le probable futur départ d’Edon Zhegrova. Le Kosovar est lié aux Dogues jusqu’en 2026 et ne sera pas retenu si les champions de France 2021 veulent récupérer de l’argent. Pour le remplacer, le nm de Marius Broholm est rapidement sorti du chapeau.

La suite après cette publicité

Âgé de 20 ans, l’ailier droit norvégien évolue au sein du club de Rosenborg. Sous contrat jusqu’en 2026, Broholm a fait l’objet d’une attaque éclair des Lillois. Une offensive qui a payé. Après s’être mis d’accord avec le club scandinave, le LOSC a reçu Broholm en France hier pour lui faire passer la traditionnelle visite médicale. Cet après-midi, le cinquième du dernier exercice de Ligue 1 a officialisé la signature du Norvégien.

Lille a trouvé le successeur de Zhegrova

«Marius Broholm est un Dogue ! L’ailier international Espoirs norvégien de 20 ans a paraphé un contrat de 5 ans avec le LOSC. Le jeune joueur offensif arrive en provenance du Rosenborg BK (Norvège)», indique le communiqué du LOSC. Pour rappel, le montant de l’opération est évalué à environ 7 M€. Interrogé sur le site internet de la formation entraînée par Bruno Genesio, Broholm a fait part de son enthousiasme.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de signer au LOSC, un grand club qui a joué la Champions League la saison dernière. J’ai beaucoup aimé le projet qui m’a été présenté par le Président, je crois que le style de jeu me convient bien, avec un bon football, de grands supporters et un bel endroit pour vivre. Je pense que nous pouvons accomplir de belles choses tous ensemble. J’ai vraiment hâte de commencer. Je me sens très bien, j’aime déjà beaucoup cet endroit. Le Domaine de Luchin est un lieu de travail vraiment au top, avec de belles conditions pour progresser». Au travail !