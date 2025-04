FC Barcelone : Raphinha répond cash à l’intérêt de l’Arabie saoudite

Tout a changé pour Raphinha en quelques mois. Devenu indésirable l’été dernier et même annoncé comme une monnaie d’échange pour faciliter la venue de Nico Williams, le Brésilien de 28 ans a complètement changé de dimension depuis l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc du Barça. Associé au formidable trio offensif avec Robert Lewandowski et Lamine Yamal, l’ailier a inscrit 30 buts et délivré 23 passes décisives en 49 matches avec le club catalan cette saison.

Et alors que son contrat court jusqu’en 2027, son avenir est régulièrement évoqué. Plusieurs sources assurent que le club saoudien d’Al-Hilal est prêt à offrir 100 millions d’euros au FC Barcelone pour le transfert de Raphinha, avec un contrat de quatre ans pour l’ailier et 50 millions d’euros par saison. Une offre réelle que le joueur blaugrana a confirmée lors d’un entretien à TNT Sports et à laquelle il a répondu avec beaucoup de sincérité.

Raphinha a été choqué du salaire proposé par Al-Hilal

«J’ai été informé de l’offre de l’Arabie saoudite et, honnêtement, j’ai été très surpris parce que les chiffres étaient très élevés. Si cette offre m’avait été faite l’année dernière, je pense que je serais parti. À l’époque, j’étais ruiné mentalement et cette offre aurait complètement changé ma vie, ainsi que celle de ma famille. Ceux qui disent le contraire mentent. Il est impossible de voir de tels chiffres et de ne pas penser qu’ils peuvent changer votre vie», a assuré Raphinha, qui ne pense toutefois qu’au FC Barcelone.

«Je pense que j’ai encore beaucoup à apporter en Europe. Je peux encore contribuer au succès du Barça et cela me donne l’opportunité de continuer à représenter l’équipe nationale. C’est ce qui a fait que mon esprit s’est fermé à l’argent et s’est ouvert à mes rêves», a-t-il ajouté. Selon Sport, le Barça souhaite le prolonger, mais les discussions avec l’ailier brésilien s’étendent à cause de deux points de discorde majeurs : la durée et le salaire. Mais cela n’est pas un problème pour l’instant et les deux parties pensent trouver un accord pour continuer l’aventure.