Moussa Niakhaté sort du silence après l’été agité de l’OL

Cet été, l’OL a failli tout perdre. Dans une situation économique délétère suite au mandat raté de John Textor, le club rhodanien a vu la DNCG acter dans un premier temps sa descente en Ligue 2. Finalement, après l’éviction de John Textor à la tête du club et l’injection de fonds propres, les Gones ont pu rester en Ligue 1 suite à son appel fructueux envers la DNCG. Ainsi, après un été de tous les dangers, Lyon jouera bien dans l’élite du football français pour la saison à venir. Un épisode non sans conséquences tant le mercato rhodanien a été retardé par toutes ces péripéties. Interrogé après la victoire en amical de l’OL contre Villefranche (1-0), Moussa Niakhaté est revenu sur l’été agité entre Rhône et Saône au micro de BeIN Sports :

«C’est vrai que pendant les vacances, on attendait beaucoup de choses et ce n’était pas évident parce qu’on ne sait pas ce qui est faux ou vrai. Forcément, c’est compliqué car on est toujours salariés de ce club. Je pense qu’on a tous signé pour des buts précis dans ce club, pour remettre l’OL où on l’a tous connu dans les années 2000. Forcément, ce n’était pas évident. On est contents car c’est une issue positive au final. La page est tournée, le groupe était assez confiant parce qu’on avait du mal à imaginer ce club disparaître. Maintenant, on est focus sur la saison à venir, pour faire une meilleure saison que l’année dernière. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe donc il faut confirmer avec une belle saison. Comment on a vécu l’été en interne ? On était impuissants donc ça n’a pas joué sur le moral. On était juste inquiets car faire partie de cette histoire qui fait disparaître le club, ce n’est pas évident même si on n’est pas responsables. Aujourd’hui, le moral est bon.»