Qui est Afonso Moreira, l’ailier recruté par l’OL en catimini ?

Cet été, l’OL a connu de nombreuses difficultés. Après une saison qui s’est terminée par une sixième place synonyme de Ligue Europa, Lyon a été mis face à ses responsabilités par la DNCG. Déjà épinglé plus tôt dans la saison et confronté à une rétrogradation provisoire en Ligue 2 en novembre, les dirigeants lyonnais ont été surpris de voir que le gendarme financier du football français ait confirmé cette sanction en juin dernier. Faisant appel de cette décision et décidant de mettre John Textor sur le côté, le club rhodanien a finalement été sauvé par cette procédure, qui leur a permis de rester dans l’élite. Pour autant, l’autre défi des Gones sera de gérer leur mercato avec une politique d’austérité. En ce sens, l’équipe de recrutement lyonnaise cherche à faire des coups intéressants à moindre coût à toutes les lignes. Ainsi, les Gones ont misé sur Afonso Moreira pour renforcer leur secteur offensif.

Un profil très estimé au Portugal

Recruté pour 2 millions d’euros et lié jusqu’à 2030 avec l’OL, le jeune ailier de 20 ans a déjà commencé à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers malgré l’absence d’officialisation de son transfert. Un nom peu vendeur mais qui est bien connu des suiveurs du football portugais. Même s’il n’a disputé que onze matches en professionnel, Moreira dispose d’un statut non négligeable dans son pays natal. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters du Sporting CP se sont interrogés sur ce départ, visiblement peu désiré par la communauté portugaise. Auteur d’un prêt à Gil Vicente lors de la deuxième partie de saison 2023-2024, l’attaquant polyvalent n’a joué que trois matches avec le club lisboète l’an dernier. Dès lors, un départ semblait inéluctable et le joueur aura besoin de plus de temps de jeu pour progresser.

Cela tombe bien, il devrait être dans la rotation lyonnaise, où Paulo Fonseca a souhaité recruter son profil en particulier. L’an dernier, Moreira était notamment barré par Geovany Quenda, recruté par Chelsea, et Geny Catano. Occasionnellement, Ivan Fresneda dépannait sur l’aile droite, ce qui empêchait l’ailier gauche de s’exprimer sur le côté droit, où il peut également jouer sans problème. Au Portugal, le joueur est considéré comme un talent au-dessus de la moyenne, comme l’a confié la journaliste Filipa Reis au média Olympique et Lyonnais. Pour autant, des blessures à la cheville et musculaires ont entravé sa progression pour un joueur qui a été présent dans toutes les équipes de jeunes du Portugal. Arrivé à 12 ans au Sporting CP, le natif de Lamego s’était notamment illustré lors de l’Euro U17 de 2022 en inscrivant quatre buts en cinq matches avec les jeunes portugais.

Des qualités qui pourraient plaire au Groupama Stadium

Champion du Portugal en 2024, Moreira n’a jamais été appelé en Espoirs même s’il a des statistiques intéressantes avec toutes les équipes de jeunes du Portugal. Vous l’aurez compris, l’OL a recruté une pépite à relancer. Pour le moment, ce compromis semble donc prometteur alors que Lyon a besoin simplement - pour le moment - d’une doublure à Malick Fofana. Dès lors, offrir un temps de jeu sporadique à Moreira pourrait lui permettre de retrouver la confiance de ses années de jeunes où il était considéré comme l’un des plus grands talents à son poste. Un statut qu’il avait acquis en démontrant des qualités assez bluffantes. Dans le même papier de nos confrères, la journaliste portugaise s’est fendue d’une description plus que prometteuse pour décrire les caractéristiques du jeune joueur : «il est travailleur et engagé, calme, toujours attentif aux consignes de l’entraîneur. C’est un ailier fort des deux pieds, capable de jouer sur les deux ailes, qui se distingue par sa vitesse et sa technique en un contre un. Il est costaud pour son âge, ce qui lui confère une bonne présence sur le terrain.»

Une présentation complétée par la page Sporting CP France, qui a accepté de répondre à nos questions : «c’est un joueur qui aime le dribble, qui n’hésite pas à aller au 1 contre 1. Il est vif et très rapide sur les premiers pas. Il a démontré une belle polyvalence : il a été formé pour jouer sur le couloir gauche, mais peut jouer à droite, et même en pointe comme il l’a fait avec la réserve dernièrement. Même s’il a du déchet dans le dernier geste, c’est un joueur qui va te créer des occasions tout en travaillant défensivement. Le gros problème est physique : il est encore très frêle. Il a également une irrégularité à corriger pour aller plus loin. C’est un attaquant qui a du potentiel, mais je pense qu’au Sporting, il ne se serait pas imposé. Cela reste léger.» Avec l’absence d’Ernest Nuamah pour encore quelques mois et le manque de variété dans le secteur offensif des Rhodaniens, Afonso Moreira pourrait donc ressembler à la bonne pioche pour une bouchée de pain. Le genre de deals que l’OL va devoir réitérer cet été même si beaucoup de ces arrivées ressemblent plus à des paris qu’autre chose…