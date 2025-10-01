Menu Rechercher
PSG : le but de la victoire de Gonçalo Ramos face au Barça

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Incroyable exploit du Paris Saint-Germain à Barcelone. Alors que les Rouge et Bleu étaient dominés par les Blaugranas, ils ont su trouver les ressources pour revenir au score par l’intermédiaire de Senna Mayulu.

CANAL+ Foot
GONÇALO RAMOS OFFRE LA VICTOIRE AU PSG DANS LES ARRÊTS DE JEU SUR LA PELOUSE DU BARÇA 😱😱😱

#BARPSG | #UCL
Mieux que ça. Dominateurs en fin de match, les champions d’Europe en titre multipliaient les actions sans trouver la faille. Au final, la délivrance viendra par Gonçalo Ramos, bien placé pour reprendre un centre de Achraf Hakimi.

Voir tous les commentaires (15)
