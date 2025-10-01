PSG : le but de la victoire de Gonçalo Ramos face au Barça

Incroyable exploit du Paris Saint-Germain à Barcelone. Alors que les Rouge et Bleu étaient dominés par les Blaugranas, ils ont su trouver les ressources pour revenir au score par l’intermédiaire de Senna Mayulu.

Mieux que ça. Dominateurs en fin de match, les champions d’Europe en titre multipliaient les actions sans trouver la faille. Au final, la délivrance viendra par Gonçalo Ramos, bien placé pour reprendre un centre de Achraf Hakimi.