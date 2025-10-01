Ligue des Champions
PSG : le but de la victoire de Gonçalo Ramos face au Barça
@Maxppp
Incroyable exploit du Paris Saint-Germain à Barcelone. Alors que les Rouge et Bleu étaient dominés par les Blaugranas, ils ont su trouver les ressources pour revenir au score par l’intermédiaire de Senna Mayulu.
GONÇALO RAMOS OFFRE LA VICTOIRE AU PSG DANS LES ARRÊTS DE JEU SUR LA PELOUSE DU BARÇA 😱😱😱Voir sur X
#BARPSG | #UCL
Mieux que ça. Dominateurs en fin de match, les champions d’Europe en titre multipliaient les actions sans trouver la faille. Au final, la délivrance viendra par Gonçalo Ramos, bien placé pour reprendre un centre de Achraf Hakimi.
