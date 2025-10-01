Santiago Solari dans la short-list XXL d’Al-Ittihad pour remplacer Laurent Blanc

Trois jours après le renvoi de Laurent Blanc, Al-Ittihad a plusieurs plans en tête pour le remplacer. Selon nos informations, bon nombre de profils, plus prestigieux les uns que les autres, font partie de la réflexion des dirigeants saoudiens. L’ex-entraîneur (2019-2019) et désormais actuel directeur du football du Real Madrid, Santiago Solari, fait partie des noms cités en interne.

Il s’est affirmé ces dernières années comme quelqu’un qui compte au sein du club espagnol. D’autres pistes sont aussi étudiées, comme Mark van Bommel, Roger Schmidt ou Luciano Spalletti, qui réclame un salaire XXL comme Inzaghi à Al-Hilal. Sergio Conceicao n’aurait, lui, pas l’intention de venir actuellement, mais un salaire conséquent et les pleins pouvoirs sur le recrutement, pourraient le faire réfléchir.