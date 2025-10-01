Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM SPL

Santiago Solari dans la short-list XXL d’Al-Ittihad pour remplacer Laurent Blanc

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Solari (à droite) aux côtés de Roberto Carlos en tribune @Maxppp

Trois jours après le renvoi de Laurent Blanc, Al-Ittihad a plusieurs plans en tête pour le remplacer. Selon nos informations, bon nombre de profils, plus prestigieux les uns que les autres, font partie de la réflexion des dirigeants saoudiens. L’ex-entraîneur (2019-2019) et désormais actuel directeur du football du Real Madrid, Santiago Solari, fait partie des noms cités en interne.

La suite après cette publicité

Il s’est affirmé ces dernières années comme quelqu’un qui compte au sein du club espagnol. D’autres pistes sont aussi étudiées, comme Mark van Bommel, Roger Schmidt ou Luciano Spalletti, qui réclame un salaire XXL comme Inzaghi à Al-Hilal. Sergio Conceicao n’aurait, lui, pas l’intention de venir actuellement, mais un salaire conséquent et les pleins pouvoirs sur le recrutement, pourraient le faire réfléchir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier