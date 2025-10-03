EdF : Corentin Tolisso garde toujours espoir

Corentin Tolisso, capitaine de l’Olympique Lyonnais, reste déterminé à retrouver le maillot de l’équipe de France malgré sa non-convocation pour le rassemblement d’octobre pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. Après la victoire de l’OL contre Salzbourg (2-0), le joueur a confié à Canal+ : « « à chaque fois qu’il y a une liste, je suis interviewé et je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça… Je n’y suis pas, c’est comme ça. Il faut que je travaille encore plus pour en faire partie. Le plus important est de travailler, d’être le meilleur au quotidien. En tout cas, je n’abandonnerai pas, je ne lâcherai pas. Tant qu’il y a de l’espoir, j’y croirai. ».

La suite après cette publicité

Malgré deux années compliquées par les blessures, Tolisso revient en forme avec Lyon, avec déjà 2 buts en 7 matches, et un exercice 2024-2025 plus qu’honorable pour lui. Didier Deschamps a reconnu les efforts du joueur de 31 ans tout en expliquant son choix : « il fait partie des présélectionnés. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir, lui aussi, enchaîné des années compliquées avec les blessures. Mais je vois ça dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. » Deschamps ne ferme donc pas complètement la porte aux joueurs expérimentés comme Tolisso ou encore Thauvin, mais confirme qu’il s’oriente plutôt vers un groupe jeune et prometteur.