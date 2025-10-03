Menu Rechercher
Ligue des Champions

Barça : Thierry Henry tacle Hansi Flick

Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

Thierry Henry n’a pas mâché ses mots après la défaite du FC Barcelone face au PSG ce mercredi soir. Sur le plateau de CBS Sports, l’ancien attaquant blaugrana a vivement critiqué l’approche tactique d’Hansi Flick, pointant du doigt la défense trop haute mise en place par l’entraîneur allemand. « On ne peut pas jouer la Ligue des Champions avec une ligne aussi haute, je suis désolé. Quand on joue contre de grosses équipes, on est exposé », a-t-il lancé, regrettant que Barcelone n’ait pas ajusté son dispositif malgré les avertissements.

Pour Henry, le problème vient de l’entêtement de Flick, qui a refusé de modifier sa stratégie face à un adversaire redoutable. « Parfois, les entraîneurs peuvent être têtus avec leur stratégie, mais dans les matchs importants, cela peut coûter cher », a insisté le champion du monde 1998. Une sortie médiatique qui met en lumière les doutes entourant les choix tactiques du technicien allemand et relance le débat sur la capacité du Barça à rivaliser avec les cadors européens, malgré un bon début de saison avec 6 victoires et 1 nul en Liga.

