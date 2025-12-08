Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick annonce le probable retour de Marc-André ter Stegen

Par Matthieu Margueritte
Le gardien Marc-André ter Stegen @Maxppp
Absent des terrains depuis le mois de juillet 2025 en raison d’une blessure a dos, Marc-André ter Stegen pourrait faire son grand retour dans le groupe blaugrana à l’occasion du match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort. C’est ce qu’a annoncé Hansi Flick en conférence de presse.

«Oui, il pourrait figurer dans la liste contre l’Eintracht. Mais il est clair que Joan Garcia est le numéro un. Je parle toujours avec Marc, mais pas avec Julian Nagelsmann, il ne m’a pas contacté», a confié le coach des Culés.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
