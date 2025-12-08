Barça : Hansi Flick annonce le probable retour de Marc-André ter Stegen

Absent des terrains depuis le mois de juillet 2025 en raison d’une blessure a dos, Marc-André ter Stegen pourrait faire son grand retour dans le groupe blaugrana à l’occasion du match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort. C’est ce qu’a annoncé Hansi Flick en conférence de presse.

«Oui, il pourrait figurer dans la liste contre l’Eintracht. Mais il est clair que Joan Garcia est le numéro un. Je parle toujours avec Marc, mais pas avec Julian Nagelsmann, il ne m’a pas contacté», a confié le coach des Culés.

