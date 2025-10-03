Liga : Osasuna arrache la victoire contre Getafe

En ouverture de la 8e journée de Liga, Osasuna recevait Getafe ce vendredi. Et face à une équipe de Madrid toujours difficile à maneouvrer et très agressive, Osasuna a réussi l’essentiel en s’imposant en toute fin de match.

Alors que Borja Mayoral a ouvert le score pour les visiteurs à la 23e minute de jeu (0-1, 23e), Abel Bretones a égalisé juste avant la pause (1-1, 45+2e). Finalement, le héros s’appelle Alejandro Catena, auteur du but de la victoire à la 90e minute de jeu pour le club de Pampelune (2-1, 90e). Une victoire qui permet à Osasuna de souffler et de remonter à la 11e place.