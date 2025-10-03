Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Osasuna arrache la victoire contre Getafe

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Bryan Zaragoza, buteur contre le Barça avec Osasuna @Maxppp
Osasuna 2-1 Getafe

En ouverture de la 8e journée de Liga, Osasuna recevait Getafe ce vendredi. Et face à une équipe de Madrid toujours difficile à maneouvrer et très agressive, Osasuna a réussi l’essentiel en s’imposant en toute fin de match.

La suite après cette publicité

Alors que Borja Mayoral a ouvert le score pour les visiteurs à la 23e minute de jeu (0-1, 23e), Abel Bretones a égalisé juste avant la pause (1-1, 45+2e). Finalement, le héros s’appelle Alejandro Catena, auteur du but de la victoire à la 90e minute de jeu pour le club de Pampelune (2-1, 90e). Une victoire qui permet à Osasuna de souffler et de remonter à la 11e place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Osasuna
Getafe

En savoir plus sur

Liga Liga
Osasuna Logo Osasuna
Getafe Logo Getafe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier