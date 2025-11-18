Le nouveau projet étonnant du Qatar à Madrid

Le nom de Getafe n’évoque peut-être pas grand-chose pour la plupart des fans de foot en Europe. Même en Espagne, c’est un club qui jouit d’une cote de popularité assez basse. Club d’une ville dortoir dans la banlieue sud de Madrid, le Geta est même souvent raillé pour son manque de supporters et son stade souvent assez vide, même s’il y a eu du mieux ces dernières années. Il faut dire qu’avec des mastodontes comme le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, difficile pour Getafe, club qui plus est relativement récent (1983), d’attirer les foules.

Le style de jeu ultra-défensif prôné par Pepe Bordalas est aussi un sujet de moqueries et de vannes outre-Pyrénées, bien qu’il s’avère très efficace puisqu’avec un budget très maigre, les Azulones sont toujours très compétitifs et cette saison encore, ils pointent à une belle huitième position au classement de la Liga. Un petit miracle permanent donc, surtout que le club a été dépouillé l’été dernier et qu’avec les contraintes liées au fair-play financier, Bordalas doit faire du bricolage en permanence, ayant même démarré la saison avec seulement 13 joueurs de l’équipe première enregistrés. Autre sujet de moqueries dont est victime Getafe : son président Angel Torres, proche de Florentino Pérez et grand supporter… du Real Madrid. Ce qui vaut donc aux Bleus une étiquette de club ami des Merengues, face à qui, selon les fans barcelonais et colchoneros, ils n’opposeraient pas vraiment de résistance lors des duels entre les deux équipes.

Un rival pour le Real Madrid et l’Atlético ?

Vous l’aurez compris, Getafe n’est clairement pas une équipe qui remplit les stades ou qui pousse les fans à se jeter sur leur canapé popcorns en main. Pourtant, le club pourrait entrer dans une nouvelle dimension prochainement. JTA International Investment Holding, groupe qatarien, serait en passe de racheter le club selon bon nombre de médias espagnols. Une injection d’argent conséquente pour le club, qui aura également un naming pour le stade et un nouveau sponsor maillot dans l’opération. JTA, groupe très puissant qui opère dans les infrastructures civiles, le transport et le tourisme, entre autres, souhaite poursuivre son expansion et se lancer dans le sport, avec un premier investissement en Europe.

Getafe a été choisi comme le club idéal et Amir Ali Salemi, CEO de la boîte, a confirmé les négociations très avancées pour le rachat à Marca. Et l’objectif est évident : faire de Getafe une place forte du foot en Espagne. « Le rachat marquerait un nouveau chapitre dans le football espagnol et dans la stratégie d’investissement mondiale du Qatar », a-t-il indiqué, confirmant de sérieuses ambitions. Même s’il convient de signaler là qu’il s’agit de fonds privés et non étatiques comme c’est le cas au Paris Saint-Germain par exemple. Mais avant de rêver de faire comme les Parisiens et de s’emparer un jour de la Ligue des Champions, les (quelques) supporters de Getafe resteront sûrement prudents… En 2012, un faux cheikh déguisé comme tel lors de ses apparitions médiatiques et qui n’était en réalité qu’un serveur brésilien avait tenté de racheter le club avec des chèques en blanc, avant que l’entourloupe ne soit découverte au dernier moment. Cette fois, ça a tout de même l’air plus sérieux !