Kylian Mbappé a tenu à rejoindre les Bleus malgré sa blessure

Sorti sur blessure hier soir lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (3-1), Kylian Mbappé souffre finalement d’une simple petite entorse à la cheville. Pas de quoi remettre en cause sa présence à Clairefontaine a priori.

Selon L’Équipe, l’international tricolore tenait à être présent avec les Bleus pour ce rassemblement, et il arrivera demain, comme ses coéquipiers. Forcément, les dirigeants du Real Madrid auraient, eux, préféré garder leur joueur. On imagine que son utilisation par Didier Deschamps sera scrutée depuis la capitale espagnole…