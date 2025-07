Will Still règle ses comptes après son départ du RC Lens

À l’issue de la dernière journée de Ligue 1, Will Still avait annoncé son départ après le dernier match de la saison à Bollaert face à Monaco (4-0). Le Belge a filé en Angleterre pour raisons personnelles, avant de s’engager avec Southampton. Et depuis son départ, plusieurs critiques ont émergé sur son choix de carrière, en assurant qu’il aurait tout mis en œuvre pour rejoindre l’Angleterre lorsqu’il était encore chez les Sang et Or. Mais deux mois après son arrivée, l’homme de 32 ans a réglé ses comptes et s’est exprimé pour la première fois sur son départ auprès de La Voix du Nord.

Et concernant sa décision de quitter le RC Lens juste après la fin de saison dernière, Will Still a livré sa version des faits, en précisant qu’il y avait eu «beaucoup de choses dites de la part de beaucoup de personnes et qui ne sont pas toujours très justes», en précisant avoir «quitté Lens pour des raisons personnelles et aussi professionnelles. J’ai fait le travail qu’on attendait de moi dans des conditions particulières et parfois compliquées sur un plan personnel. J’ai retrouvé un club dans la semaine qui a suivi, même si on préfère croire que j’avais trouvé ce poste bien avant de partir de Lens», a-t-il d’abord lâché.

Will Still raconte sa version des faits

Le Belge de 32 ans est également revenu sur son choix d’avoir rejoint les Saints, en assurant que tout a été une question de timing et qu’il n’a jamais été question de rejoindre l’Angleterre quand il était à Lens. «Cela s’est fait très vite, je sais qu’on a tendance à vouloir faire croire le contraire, mais j’ai toujours été honnête et droit avec tout le monde. J’avais dit qu’au moment où je rentrerai en Angleterre, je ne voulais pas signer n’importe où et avec n’importe qui, comme j’ai souvent entendu aussi», a ajouté Still.

Pour rappel, Will Still avait déjà évoqué sa volonté de rentrer en Angleterre pour se rapprocher de sa femme, Emma Saunders, présentatrice à la télévision britannique et qui avait été hospitalisée en début d’année pour une encéphalite, en pleine lutte contre un cancer de la thyroïde. Et il assure qu’elle va mieux et remercie les supporters lensois. «Encore une fois, je sais qu’on a voulu faire croire des choses fausses, mais j’ai vécu une superbe année à Lens», a-t-il ajouté, en tenant à remercier les supporters lensois pour le soutien.