La Liga et la RFEF refusent l’inscription de Dani Olmo et de Pau Víctor

Tout et son contraire ont été dits dans ce dossier mais c’est bien la Fédération espagnole de football qui a le dernier mot. Malgré les multiples recours du FC Barcelone et les tentatives pour trouver des solutions économiques, la RFEF vient de communiquer sa décision et ne donne pas raison au club catalan. Dani Olmo et Pau Victor ne seront pas inscrits pour évoluer dans les compétitions nationales et internationales dans lesquelles participent les Blaugranas pour la seconde partie de la saison.

«La Commission de Suivi s’engage à ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandée par le FC Barcelone aux joueurs M. Daniel Olmo Carvajal. et M. Pau Víctor Delgado conformément à l’interprétation des articles 130.2 et 141.5 du Règlement Général de la RFEF, qui empêchent un joueur, dont la licence est annulée, de pouvoir au cours de la même saison, obtenir une licence dans le même club auquel il était lié» écrit le compte-rendu publié à l’instant sur son site officiel.

Le Barça a perdu son combat

Le 1er janvier dernier, et en l’absence du non-respect aux règles du fair-play financier mis en place, la Liga avait radié les noms des deux recrues estivales pour le reste de la saison. Elle avait donné quelques jours au club pour fournir les preuves financières au respect de cette règle, ce qu’il n’a pas été en capacité de faire. Joan Laporta et ses équipes peuvent encore poursuivre leur combat auprès du Tribunal administratif du sport, où ils devraient se rendre mardi, ou auprès de la justice civile pour demander l’enregistrement provisoire d’Olmo et de Victor.

En attendant, cette décision est un camouflet terrible pour le FC Barcelone. Conformément au contrat signé lors de son transfert (48 M€) en provenance du RB Leipzig cet été, Dani Olmo (26 ans) pourrait devenir libre et s’engager où bon lui semble. Les Culés auraient tout de même lui régler son salaire jusqu’à la fin du contrat prévu en 2030. Pour Pau Victor, la situation est légèrement différente car il ne possède pas de clause de résiliation dans son contrat qui court jusqu’à 2029.