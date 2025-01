Le cas Olmo pourrait ruiner le Barça

L’affaire Dani Olmo continue de secouer le FC Barcelone. Alors que la Liga a refusé ce 1er janvier l’inscription du milieu de terrain, le club catalan cherche par tous les moyens à convaincre l’organisation dirigée par Javier Tebas. Quoiqu’il en soit, c’est ce vendredi que devrait être donné le fin mot de l’histoire. Du côté des Blaugranas, on compte sur la vente des sièges VIP du futur Spotify Camp Nou à des investisseurs de Dubaï et du Qatar pour persuader l’instance espagnole de laisser l’ancien joueur du RB Leipzig porter les couleurs rouges et bleues. Dans le cas contraire, la situation pourrait être dramatique pour le club de Joan Laporta.

À en croire AS, les Culés pourraient pâtir d’un manque à gagner s’élevant à près de 200 millions d’euros si Dani Olmo venait à ne pas être inscrit par la Liga. L’écurie barcelonaise passerait d’abord à côté d’une potentielle vente de « son » joueur, estimé à 60 millions. La vente des sièges VIP du futur Spotify Camp Nou, négociée dans l’urgence, ne devrait rapporter que 100 millions d’euros, un tarif largement inférieur à la valeur réelle de ce bien. Enfin, et c’est peut-être le plus dramatique : grâce à une clause inscrite dans le contrat qui le lie au FC Barcelone jusqu’en 2030, Dani Olmo serait en droit de réclamer l’intégralité de son salaire, soit 48 millions d’euros. Des chiffres qui donnent le tournis.