FC Barcelone : Pau Victor est dans une situation encore plus terrible que Dani Olmo !

Dani Olmo et Pau Victor n’ont pas été inscrits à temps. « Le FC Barcelona n’a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de LaLiga, lui permette d’enregistrer n’importe quel joueur à partir du 2 janvier », publiait la Liga le 31 décembre au soir, retirant au passage les deux joueurs de l’effectif du Barça de son site officiel.

La suite après cette publicité

Une situation complexe, et le Barça qui a fait un recours auprès de la Fédération espère que cette dernière lui donnera un peu plus de temps, avec ce 3 janvier comme nouvelle deadline pour présenter tous les documents. Mais, selon les médias espagnols du moins, la Fédération devrait se ranger du côté de la Liga. Si cela venait à se confirmer, Dani Olmo a, s’il le désire, la possibilité de quitter le Barça gratuitement tout en touchant l’intégralité du salaire que le club devait lui verser jusqu’en 2030.

Une situation encore plus difficile

Et Pau Victor alors ? Souvent oublié dans ces articles et ces discussions autour de ce dossier qui passionne les foules en Espagne, l’attaquant recruté à Girona l’été dernier après une grosse saison en prêt au Barça B a une situation contractuelle un peu différente. Sous contrat jusqu’en 2029, il n’a pas de clause pour résilier son contrat dans le cas où ce non-enregistrement se confirme.

La suite après cette publicité

Pire encore, il ne pourrait même pas être prêté comme l’indique Mundo Deportivo, puisque pour pouvoir être prêté, il faut d’abord être inscrit. Il serait donc condamné à partir - vendu définitivement - ou à rester à Barcelone sans jouer. Il ne pourrait même pas participer aux autres compétitions que sont la Copa del Rey ou la Ligue des Champions, puisque la licence pour participer à ses compétitions, bien qu’organisées par la Fédéraiton et l’UEFA, est distribuée par la Liga. Deux options qui ne plaisent pas au joueur, qui souhaite rester en Catalogne. Le joueur se veut confiant comme l’indique la presse espagnole, et attend une issue positive. Mais peut-on vraiment faire confiance à Joan Laporta après tous ces récents évènements ? On espère, pour Pau Victor, que oui…