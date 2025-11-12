Portugal : l’ascension folle de Carlos Forbs, sélectionné après avoir humilié le Barça

Encore inconnu avant mercredi dernier, Carlos Forbs a vu sa carrière basculer en seulement quelques heures. L’ailier portugais de 21 ans a débuté chez les jeunes du Sporting CP en 2013, après avoir joué au futsal dans un club local. Avant de changer de dimension et d’intégrer rapidement la formation de Manchester City, repéré lors d’une détection à Leeds. Toujours dans l’ombre, malgré quelques entraînements avec l’équipe première, Carlos Forbs avait ensuite choisi de rejoindre l’Ajax Amsterdam, où l’expérience s’est révélée mitigée.

La suite après cette publicité

Une ascension folle vers la sélection portugaise

Comme son prêt chez les Wolves en janvier dernier, où il n’a pas réussi à performer avec seulement 11 apparitions en jeu. Mais l’été suivant marque un tournant dans sa carrière, où il s’engage avec le Club Brugge, en Belgique, où il retrouve enfin son meilleur niveau. En 19 matchs, il affiche déjà 10 contributions décisives (5 buts, 5 passes) et s’est particulièrement illustré contre le FC Barcelone, au point d’énerver Lamine Yamal. L’ailier polyvalent de 21 ans, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, a dansé avec la défense catalane pour offrir un nul de prestige à la formation belge.

La suite après cette publicité

Largement commentée en Belgique, puis au Portugal, la prestation de Carlos Forbs a carrément tapé dans l’œil de Roberto Martinez. Le sélectionneur portugais l’a directement sélectionné dans la liste pour les deux derniers matches qualificatifs au Mondial 2026, contre l’Irlande et l’Arménie. «Carlos a un profil très particulier, il est rapide, il peut jouer sur les deux ailes, il est très important pour le stage de novembre. Il est au sommet de sa carrière, il est jeune, mais il a beaucoup d’expérience, il joue un rôle important dans son équipe, il est essentiel, il le mérite», a-t-il lâché pour justifier sa présence dans le groupe.

Carlos Forbs n’était même pas au courant

Car sa sélection a étonné la presse portugaise, qui ne s’attendait pas à voir sa présence à quelques mois d’un ticket vers l’Amérique du Nord, malgré une performance remarquée lors des derniers matches avec le Portugal U21. «Nous avons suivi Carlos toute la saison. La première fois que je l’ai vu, c’était chez les moins de 17 ans. Il a un profil déstabilisant, comme Francisco Conceição. Roger peut aussi faire ça. Quand une occasion se présente, ils ont des options. Marquer deux buts contre Barcelone en Ligue des champions, ça aide», a ajouté Martinez.

La suite après cette publicité

Une sélection dont même le natif de Sintra a été étonné. «Non, je ne m’y attendais pas. J’ai appris la nouvelle quand je suis sorti de l’entraînement et Rodrigo Moura m’a appelé pour me dire que j’avais été appelé en équipe A et pour me féliciter. C’est comme ça que je l’ai su (rires). C’est le rêve de tout joueur d’intégrer l’équipe A et nous travaillons tous pour cela. Je suis très fier et heureux, cela signifie que je travaille bien et que je dois continuer ainsi. La saison se passe bien, le match contre Barcelone était un grand match, c’était une bonne soirée», a-t-il exprimé après sa convocation. Mais dans un secteur offensif bien fourni, composé de Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincao, Francisco Conceiçao, Rafael Leao ou encore Pedro Neto (Chelsea/ENG), Carlos Forbs va devoir rapidement se faire une place pour convaincre son sélectionneur de l’emmener au Mondial 2026.