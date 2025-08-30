Le premier but de Bryan Mbeumo en Premier League avec Manchester United

Manchester United tient enfin la première réalisation de sa recrue estivale Bryan Mbeumo en Premier League. Arrivé pour 75 M€ en provenance de Brentford, l’international camerounais a inscrit son premier but dans le championnat anglais sous ses nouvelles couleurs face à Burnley. Dans le cadre de la 3e journée de PL, à Old Trafford, il a trouvé la faille pour donner l’avantage aux Red Devils (2-1), avant que les Clarets n’égalisent quelques minutes plus tard à 2-2. Déjà buteur en Carabao Cup malgré l’élimination honteuse face à une D4 anglaise, Mbeumo ouvre cette fois officiellement son compteur en championnat.

La suite après cette publicité

Auteur de 20 buts et 8 passes décisives la saison passée avec Brentford, le joueur de 25 ans commence peu à peu à justifier l’investissement consenti par Manchester United. Avec deux buts en quatre matchs toutes compétitions confondues, il devient l’un des rares motifs de satisfaction dans une période affreuse pour les Red Devils, en quête de stabilité et surtout de résultats.