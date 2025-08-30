Bayern Munich : Nicolas Jackson refuse de revenir à Chelsea !

Chelsea a tenté de revenir sur sa décision après la blessure de Liam Delap ce samedi contre Fulham en Premier League, annoncé absent entre 6 et 8 semaines, en essayant de retenir Nicolas Jackson. Enzo Maresca, le coach des Blues, ne comptait pas sur l’attaquant pour la saison à venir, mais le club veut désormais profiter de l’absence de Delap pour réintégrer le Sénégalais dans son effectif.

Cependant, le camp du joueur a refusé cette possibilité. Déjà arrivé à Munich pour passer sa visite médicale, Nicolas Jackson s’apprêtait à rejoindre le Bayern sous la forme d’un prêt. Chelsea perd donc Liam Delap et voit également son ancien attaquant refuser de revenir à Londres, se sentant relégué au rôle de plan B. Affaire à suivre.